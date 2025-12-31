快訊

救災英雄黃國寶 率重機隊再助降壩

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
花蓮發生堰塞湖危機，「重機超人」嘉南重機械公司董事長黃國寶率重機救援隊挺進災區至今。記者魯永明／翻攝
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生洪災後，「鏟子超人」大量志工自發前往救援，嘉邑行善團團員兼團務顧問、嘉南重機械公司董事長黃國寶，也率重機救援隊挺進災區，不僅對當地助益大，他熱心的態度獲得高度肯定，中央及縣府都盼他繼續幫忙，黃迄今仍在花蓮現場。

黃國寶救災經驗豐富，從九二一大地震、防護草嶺潭潰壩、台南維冠大樓倒塌，到花蓮地震與洪災，都義不容辭投入救災。去年九月光復洪災後，馬上隨嘉邑行善團理事長鄭秀玉組成「重機救援隊」，帶領近五十名工程人員、四十多部大中小型挖土機進駐。

黃國寶在馬太鞍溪潰壩後第二天就到現場，他先協助完成光復鄉災後復原，又投入「燕子口」堰塞湖降壩工程，兩項艱鉅任務都順利完成；「說不怕是騙人的，但我不能慌，夥伴要靠我穩住」黃國寶說，看到壩體安全降解、災情穩定後，心中那塊大石才真正放下，「我只想帶著兄弟們平安回家」。

「重機在前，人心在後。」他去年十月底表示，自己是嘉邑行善團團員，任務還沒結束，光復鄉還有許多災後家園待清理，「要幫鄉親把生活恢復起來，才算真正完成」，結果一待到現在；他被譽為「救災英雄」，家人也全力支持，妻子甚至赴花蓮探望為他和團隊打氣。

嘉邑行善團總幹事蔡坤章表示，黃國寶在行善團約廿年，隨著行善團舖橋造路，這次花蓮災情他義無反顧加入，即使行善團一個多月後完成階段性任務返回嘉義，他仍在花蓮現場，主因是他對運用重機具十分內行，對當地幫助很大，熱心態度也很受肯定，中央及花蓮縣府都希望團隊留在花蓮繼續幫忙。

