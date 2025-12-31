聽新聞
「湛鬥機」清理海洋垃圾 4月起增加基隆和平島據點

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／新北報導
湛鬥機2022年7月起常駐在鼻頭港，每周一次在鼻頭漁港執行垃圾清除任務，除清理海洋廢棄物，也導入海洋環境監測及數據分析，掌握熱點、廢棄物內容，從垃圾監測試、分析，試圖從源頭減量。圖／台灣湛藍海洋聯盟提供
台灣湛藍海洋聯盟研發無人清潔船「湛鬥機」長年進駐新北瑞芳鼻頭漁港清理垃圾，去年累計清出3314公斤，比前年1851公斤更多，也分析垃圾組成，寶特瓶、生活垃圾、釣具是大宗。執行長陳思穎預告，今年4月將增加基隆和平島據點，也啟動「大淨海時代計畫」，強化環境教育。

全球海洋汙染日益嚴重，海洋垃圾成為威脅海洋生態系統與人類健康的重大環境問題，具有高度移動性的漂浮性海洋垃圾，處理格外棘手。

陳思穎提到，海洋垃圾清理以往仰賴人工撈取、船舶拖網等方式，效率低、成本高、危險性大，受限於人力招募不易，且手撈網具有侷限性，大型船舶作業成本高，還有安全風險疑慮，在惡劣天氣或偏遠海域，清理海洋垃圾難上加難。

為提高清潔海洋效能，台灣湛藍海洋聯盟研發自動化海洋垃圾清潔船「湛鬥機」，採雙船體設計，搭載可沒入水下的輸送帶系統，配備行動通訊遙控技術，可遠端操作，採電池供電，避免使用燃油釀二次汙染，小型化設計有機動靈活優勢，能進港口、水庫等狹窄區。

湛鬥機陸續在多個港口試點應用，試點水域涵蓋深水港、淺水港，2022年7月起，湛藍團隊與新北市府合作，在鼻頭漁港建立首座清潔船舶示範港，同年10月日本小笠原火山爆發，北部海域漁港及沙灘遭大量浮石入侵，在人機協作下每小時移除250公斤垃圾與浮石。

「釣客是漁港最大汙染源之一。」陳思穎說，漁港常見泡麵碗、啤酒瓶等，清不勝清。

去年湛鬥機在鼻頭港清出3314公斤垃圾，遠比前一年1851公斤增加，除人為製造的生活垃圾仍多，陳思穎表示，也與去年颱風、大雨頻繁有關。

