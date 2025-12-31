終於攻頂！馬太鞍堰塞湖將降挖壩體

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
農業部林保署施工團隊上月廿八日清晨抵達馬太鞍溪堰塞湖壩頂，覓地紮營後隨即展開壩頂降挖及溢流口河道整流工程。圖／林保署花蓮分署提供
農業部林保署施工團隊上月廿八日清晨抵達馬太鞍溪堰塞湖壩頂，覓地紮營後隨即展開壩頂降挖及溢流口河道整流工程。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發光復鄉洪災，災後溪谷地形劇變，開挖壩體很困難，農業部林業保育署施工團隊多次挺進堰塞湖，終於克服深山邊坡崩塌與地震等風險，去年十二月廿八日清晨抵達壩頂，展開溢流口河道整流工程，將逐步降挖壩體，引導湖水安全排出。

另外，台九線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部公路局打造鋼構便橋，原訂今年一月底完工，在精進工法與日夜趕工下，提前在今天上午十時通車，限速四十公里，改善鳳林、光復間交通安全，災民直呼終於不用提心吊膽。

林保署花蓮分署長黃群策指出，堰塞湖蓄水量近幾周維持廿八至三十萬立方公尺，約為溢流前的百分之○點三，後續最大挑戰為邊坡不穩定及河道內超過二億立方公尺的土砂量；原本工期預估約五十天，如今人力順利上到壩頂後，進度有機會加快，但因上游河道實際狀況比預期更艱困，需再花幾天評估溢流口條件，確認是否能順利降挖。

分署指出，馬太鞍溪堰塞湖位處偏遠深山，災後溪谷地形劇變，原本無道路可達，只能沿著溪床向上游開闢臨時便道。這次委託曾成功處理燕子口堰塞湖的晶富營造公司執行壩體降挖工程，規模是燕子口的三百四十四倍，施工難度與風險大幅提升。

花蓮分署表示，施工團隊去年十二月三日首次嘗試進場，十五日派遣十九名人員、動用挖土機、關節車等九輛中大型機具沿河床上溯，距離壩頂溢流口僅剩約五百公尺時，邊坡突然崩塌，三輛挖土機與一輛關節車瞬間遭土石掩埋，所幸操作人員即時跳離，全部平安撤回。

施工團隊花費約一周重新整備評估，第二階段團隊改派遣十四人、五輛中大型機具，二十六、二十七日再度循河床緩慢推進，期間還遇上二十七日規模七點○地震，所幸無影響。花蓮分署指出，團隊十二月二十八日清晨順利抵達壩頂，並建立一處相對安全的作業平台。

由於堰塞湖地形阻絕，現場無法使用行動網路，林保署僅能透過無線電與施工人員聯繫，並以無人機空拍掌握進度。空拍畫面中，大型挖土機在遼闊堰塞湖畔顯得十分渺小，凸顯施工環境艱困。

黃群策表示，災後馬太鞍溪原本遍布巨石、落差極大的溪床，已被大量泥砂填平，宛如大型滑水道，只能依靠履帶式重機具通行，接下來希望能在溢流口降挖，逐步回歸原本河道流況。

