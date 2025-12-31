還沒倒數就擠爆！台東跨年露天市集、轉播派對先嗨翻

台東縣政府打造的「東！帶我走」跨年晚會，今晚6時在海濱公園國際地標熱鬧登場，還沒正式倒數，現場就已湧入上萬名民眾，提前感受跨年氛圍。今年規畫的「露天市集」與「轉播派對」，讓不少人一到現場就直呼「還沒開始就很好玩」，成功為跨年夜暖身。

傍晚5時許，近200個露天攤位陸續開張，從小吃、美食到文創商品一字排開，人潮在攤位間穿梭，空氣中瀰漫著烤物與甜點香氣，現場熱鬧得宛如大型夜市。縣府表示，市集一開場就吸引大量民眾進場，帶動人潮與消費，「人山人海、幾乎擠爆」正是最貼切的形容。

為讓民眾能更悠閒地享用美食，市集周邊特別設置用餐區。市集一旁同步登場的「轉播派對」，不少人直接坐在草地上邊吃邊聊天，氣氛輕鬆自在。也為晚間主舞台演出提前暖場。

來自北部的邱姓遊客開心分享，「很特別的跨年晚會，有吃的又能聽歌，還能慢慢逛市集，整個人很放鬆。」他表示，跑過不少縣市跨年活動，台東這場讓人印象特別深刻。也有遊客笑說，原本只是提早來卡位，沒想到露天市集就已經熱鬧到不想離開，「感覺還沒倒數，就已經值回票價」。