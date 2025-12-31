快訊

影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

台東跨年搖滾區下午滿一半！玖壹壹開唱張惠妹壓軸 上班族花錢卡位

中央社／ 台東縣31日電
2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦。圖／台東縣府提供
2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦。圖／台東縣府提供

台東跨年晚會「東！帶我走」今天下午3時開演，2時許舞台前的搖滾區已經湧入人潮，許多上班族花錢請人代佔好位置，晚上6時玖壹壹開唱，張惠妹壓軸帶領大家跨年。

⭐2025總回顧

今天中午過後台東跨年晚會場地、台東市海濱公園國際地標，陸續湧入人潮，攤位也就定位，許多上班族以高於新台幣190元的基本時薪請人幫忙佔位置，舞台前的搖滾區下午2時只剩1/2空間。

下午3時DJ開始帶動演出，警方開始第一階段的維安，制服警察和便服刑警搭配巡視會場，台東縣長饒慶鈴和許多民眾的臉書也打開直播。

饒慶鈴貼文「誰說不在現場就不能嗨？從日落到星辰，從2025到2026台東跨年直播陪伴，全程熱力不間斷」、「不必人擠人，在家也能擁有第一排的尖叫今晚，讓全台灣的螢幕，一起亮起台東的光。」

饒慶鈴表示，今晚演出順序排列，下午3時至5時30分DJ表演，晚上6時玖壹壹，10時范曉萱& 100%，11時A-Lin，12時跨年煙火秀接著aMEI張惠妹壓軸。

跨年晚會 饒慶鈴 張惠妹 玖壹壹 台東

延伸閱讀

全網暴動！張惠妹、阿密特全來了 搶先跨年拋重磅喜訊

從年祭出發！卑南族普悠瑪部落獲選共管試辦 守護土地再往前一步

全台2026跨年晚會「壓軸大咖」地圖懶人包！張惠妹、A-LIN、華沙、KARA與理想混蛋等藝人一次看

看見幸福台灣／台東縣長饒慶鈴 把資源用在人身上

相關新聞

台東跨年搖滾區下午滿一半！玖壹壹開唱張惠妹壓軸 上班族花錢卡位

台東跨年晚會「東！帶我走」今天下午3時開演，2時許舞台前的搖滾區已經湧入人潮，許多上班族花錢請人代佔好位置，晚上6時玖壹...

基隆港務分公司改造「碼頭工會」候車亭 輪廓像郵輪、座椅是繫船柱

基隆市政府與基隆港務分公司聯手的改造市公車「碼頭工會站」候車亭今啟用。因為由港方主導，又鄰近西岸旅客中心，設計時融入港口...

提前通車！台9線馬太鞍溪鋼構便橋元旦10時開放通行

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部公路局加速興建鋼構便橋，原訂明年1月底完工，在工法精進與日夜趕工下，提前於明天...

基隆湖海路山壁5噸巨石滾落車道 市府將聯繫林務署設2道防線攔截落石

基隆大武崙沙灘附近的山壁，今午有巨石崩裂後往下滾落，掉落在海岸往情人湖的步道斑馬線處，幸未造成傷亡。基市府工務處估計這塊...

終於到了！無路邊坡崩塌又遇地震 施工團隊抵馬太鞍堰塞湖壩頂將降挖

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發光復洪災，林業及自然保育署克服深山邊坡崩塌與地震等風險，施工團隊歷經多次挺進，終於在12月...

從年祭出發！卑南族普悠瑪部落獲選共管試辦 守護土地再往前一步

台東卑南族普悠瑪部落今於卑南文化公園舉行年祭活動，吸引約1500名族人與民眾到場。縣長饒慶鈴在年祭宣布，正式核定普悠瑪部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。