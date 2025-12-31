基隆港務分公司改造「碼頭工會」候車亭 輪廓像郵輪、座椅是繫船柱

基隆市政府與基隆港務分公司聯手的改造市公車「碼頭工會站」候車亭今啟用。因為由港方主導，又鄰近西岸旅客中心，設計時融入港口和郵輪元素，公車亭輪廓像艘船，座椅如碼頭繫船柱，特色感十足。

基隆市長謝國樑上任後，從企業界延攬邱佩琳出任副市長，由她牽線企業界捐助認養市公車候車亭，公私協力讓民眾享有更舒適的候車空間，企業實踐社會責任。

碼頭工會站候車亭是基隆公私協力改造的第11座公車亭，謝國樑、邱佩琳、基隆港務分公司總經理宋益進、立委林沛祥、副議長楊秀玉和議員宋瑋莉、何淑萍和郭美秀等人，出席啟用儀式。

謝國樑說，昨天他跟新北市長侯友宜主持基隆捷運先期工程開工典禮，並宣布基捷五堵站開發規畫。基隆從捷運沿線到港區不斷的改變，一點一滴堆起來，慢慢就會看得成效。最近看到全國各地都在討論基隆的特色公車亭，變成一個亮點。

謝國樑表示，謝謝基隆港務分公司跟市府合作，讓基隆市多一處亮點。講到特色公車亭，他要特別感謝邱佩琳聯繫企業認養，不僅改善交通服務品質，也有助於形塑城市形象，同時也要感謝議會的支持。

邱佩琳說，今年2月17日第一次會勘碼頭工會站候車亭，到12月17日完成歷時10個月。這處公車亭改造認養案，要感謝林沛祥牽線，再由市府接手完成，並感謝港方協助，未來郵輪旅客進出港區，就可以看到這座美麗的公車亭。

邱佩琳說，基隆特色公車亭已做出口碑，現在已有企業主動跟市府聯繫洽商合作。基隆港邊已有3處特色公車亭，城隍廟站是「陸」，基隆火車站南站是「空」，碼頭公會站是「海」，海陸空公車亭都有了。

林沛祥表示，基隆港是基隆市最大的產業，很少有港口就在市中心，很高興有機會能夠促成基隆港務分公司跟基市府合作，在基隆港西岸成就城市美學。只有一步一步、微小微小的改變，城市才能慢慢的變得不一樣，與其大刀闊斧一刀兩斷，不如說在小地方一點一點改變，讓大家能夠接受。

宋益進說，設計團隊接案之後，設計起點是希望以公共藝術的角度出發，結合海港、郵輪，造就郵輪意象的公車亭。晚間結合流動燈光，如有波光粼粼的效果，讓民眾搭車時感受到溫暖。

宋益進表示，港方除了讓公車亭亮起來，西二碼頭的三角廣場也亮了起來，西2、3碼頭後線景觀工程也在施作，相信未來也會成為基隆市區的亮點。