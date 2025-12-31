花蓮鐵道電影院暫休館 文化局：最快1月中恢復放映

快訊

中央社／ 花蓮縣31日電

花蓮市區歷史建築鐵道園區中山堂，有百年歷史，經文化局改造為鐵道電影院營運，昨天傳出暫停放映消息；花蓮縣文化局表示，將依法調整經費優先支應，最快下月中旬恢復放映。

⭐2025總回顧

花蓮鐵道電影院啟用5年，屬非商用電影院，提供五大單元及國內影展巡迴放映，影廳僅64席座位，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也正常開放；不過營運團隊昨天貼文公告，將暫時閉館，引起影迷關注。

花蓮縣文化局今天表示，花蓮鐵道電影院是重要影視文化場館，營運委託案已於12月評選，由原營運團隊取得，因115年度計畫內含部分新增預算，鑑於預算案尚未經花蓮縣議會審議完成，依法無法動支，採保留決標方式辦理，導致明年1月份須暫停營運。

花蓮縣文化局澄清，暫停休館並非長期閉館，目前正依預算法、地方制度法等規定，以既有經費優先支應，有望最快於明年1月中旬恢復放映，確保藝文服務不中斷。

花蓮縣文化局統計，鐵道電影院自2021年開始營運迄今，己放映1776場次電影，觀影人次4萬9197人次。

無黨籍花蓮縣議員楊華美則質疑，總預算暫時沒通過，依預算法延續性業務可比照上一年度動支，鐵道電影院執行多年，例行性預算仍可動支及執行，行政失職卻把責任推給議會，花蓮縣府要自己負責，不該帶風向。

電影院 花蓮 鐵道

