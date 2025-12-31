快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

提前通車！台9線馬太鞍溪鋼構便橋元旦10時開放通行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部加速興建鋼構便橋，提前於元旦上午10時通車。記者王思慧／攝影
台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部加速興建鋼構便橋，提前於元旦上午10時通車。記者王思慧／攝影

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部公路局加速興建鋼構便橋，原訂明年1月底完工，在工法精進與日夜趕工下，提前於明天元旦上午10時通車，速限40公里，提升鳳林、光復間交通動線安全。

⭐2025總回顧

公路局東區養護工程分局指出，鋼構便橋通車前，明天上午9時30分至10時，將機動交通管制與交維改道措施調整，完成後台9線231K+649（鳳林端）及232K+798（光復端）兩處管制點同步開放通行，維持雙向各1快車道1慢車道服務用路人。

東工分局表示，花蓮工務段為確保改道通車後行車安全，於本月24日及30日，兩度邀集花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、花蓮縣警察局、鳳林分局、交通隊及水利署第九河川分署等單位現地會勘，確認交通維持與安全措施；鋼便橋通車後，為維持馬太鞍溪水流順暢，原臨時涵管便道將封閉拆除。

公路局說明，鋼便橋位於原馬太鞍溪橋西側，前後銜接台9線，全長約560公尺、寬12公尺，採單線雙向車道配置，兩側設有機慢車道，速限40公里，總經費約4.3億元。改道初期請用路人依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線與號誌，小心駕駛。

公路局提醒用路人，請隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，並隨時注意收聽廣播訊息。

馬太鞍溪 車道 花蓮縣政府

延伸閱讀

終於到了！無路邊坡崩塌又遇地震 施工團隊抵馬太鞍堰塞湖壩頂將降挖

紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

世界最長高速公路隧道通車 全長逾22公里、貫穿新疆天山

相關新聞

終於到了！無路邊坡崩塌又遇地震 施工團隊抵馬太鞍堰塞湖壩頂將降挖

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發光復洪災，林業及自然保育署克服深山邊坡崩塌與地震等風險，施工團隊歷經多次挺進，終於在12月...

地震一晃有影響？台東焚化廠搶修多天 2號爐已恢復運轉

12月24日傍晚，台東地區發生規模6.1地震，不少民眾心有餘悸，也關心民生設施是否受到影響。台東焚化廠因地震導致部分設備...

提前通車！台9線馬太鞍溪鋼構便橋元旦10時開放通行

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部公路局加速興建鋼構便橋，原訂明年1月底完工，在工法精進與日夜趕工下，提前於明天...

基隆湖海路山壁5噸巨石滾落車道 市府將聯繫林務署設2道防線攔截落石

基隆大武崙沙灘附近的山壁，今午有巨石崩裂後往下滾落，掉落在海岸往情人湖的步道斑馬線處，幸未造成傷亡。基市府工務處估計這塊...

從年祭出發！卑南族普悠瑪部落獲選共管試辦 守護土地再往前一步

台東卑南族普悠瑪部落今於卑南文化公園舉行年祭活動，吸引約1500名族人與民眾到場。縣長饒慶鈴在年祭宣布，正式核定普悠瑪部...

看見幸福台灣／台東…獨有慢活 幸福滿溢

台東縣落實「慢經濟」，從秋日金黃稻穗到優人神鼓鼓聲，近年來「池上秋收稻穗藝術節」已成為台東最鮮明的印象之一，這片自然與人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。