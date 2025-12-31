提前通車！台9線馬太鞍溪鋼構便橋元旦10時開放通行

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部公路局加速興建鋼構便橋，原訂明年1月底完工，在工法精進與日夜趕工下，提前於明天元旦上午10時通車，速限40公里，提升鳳林、光復間交通動線安全。

公路局東區養護工程分局指出，鋼構便橋通車前，明天上午9時30分至10時，將機動交通管制與交維改道措施調整，完成後台9線231K+649（鳳林端）及232K+798（光復端）兩處管制點同步開放通行，維持雙向各1快車道1慢車道服務用路人。

東工分局表示，花蓮工務段為確保改道通車後行車安全，於本月24日及30日，兩度邀集花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、花蓮縣警察局、鳳林分局、交通隊及水利署第九河川分署等單位現地會勘，確認交通維持與安全措施；鋼便橋通車後，為維持馬太鞍溪水流順暢，原臨時涵管便道將封閉拆除。

公路局說明，鋼便橋位於原馬太鞍溪橋西側，前後銜接台9線，全長約560公尺、寬12公尺，採單線雙向車道配置，兩側設有機慢車道，速限40公里，總經費約4.3億元。改道初期請用路人依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線與號誌，小心駕駛。

公路局提醒用路人，請隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，並隨時注意收聽廣播訊息。