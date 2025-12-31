快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆湖海路山壁5噸巨石滾落車道 市府將聯繫林務署設2道防線攔截落石

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市湖海路今天近午有巨石從山壁滾落車道，幸未砸中人車。警方獲報到場指揮交通，工務處調派機具前往清除。圖／基市府提供
基隆市湖海路今天近午有巨石從山壁滾落車道，幸未砸中人車。警方獲報到場指揮交通，工務處調派機具前往清除。圖／基市府提供

基隆大武崙沙灘附近的山壁，今午有巨石崩裂後往下滾落，掉落在海岸往情人湖的步道斑馬線處，幸未造成傷亡。基市府工務處估計這塊巨石重量約5公噸，已派員裂解清除，後續會與林務署研議設置柵欄，加強防護工程。

⭐2025總回顧

基隆警、消今天上午近11時接獲報案，湖海路靠近大武崙沙灘路段有落石，隨即趕往現場，巨石掉落在湖海路靠海的車道上，研判從山壁崩裂後，一路往下墜落，並從沙灘涼亭旁的斑馬線處衝入在車道上。意外發生時，沒有人車通過，未造成傷亡。

基市府工務處接獲通報，調派機具前往清除，警方也派員在現場協助交通管制。工務處估計崩落的岩石長、寬、高分別約1.5公、1.5公尺、1公尺，體積約2.25立方公尺、重量約5公噸。

基隆市議員吳驊珈說，湖海路屬落石好發區域，她擔任前立委蔡適應服務處執行秘書期間，便與蔡適應共同爭取，逐步完成湖海路沿線設置防落石柵欄工程，降低用路風險。今天落石地點，尚未設置柵欄防護，潛藏安全疑慮。

吳驊珈表示，先前她在議會質詢時，就要求市府文化觀光局針對情人湖步道進行整修，今天落石事件再次凸顯山區步道安全的重要性，呼籲市府及相關單位全面檢視情人湖步道及周邊環境，落實水土保持與防災設施的建置與維護，確保遊客與山友的遊憩安全。

基市府工務處說，今天落石地點將列為優先改善工程，動用相關經費延伸設置防落石柵欄工程，並

聯繫山坡地管理機關農業部林務署，在上邊坡設置第2道防線，有助減低落石動能，降低危害程度。

基隆市湖海路今天近午有巨石從山壁滾落車道，幸未砸中人車。警方獲報到場指揮交通，工務處調派機具前往清除。圖／基市府提供
基隆市湖海路今天近午有巨石從山壁滾落車道，幸未砸中人車。警方獲報到場指揮交通，工務處調派機具前往清除。圖／基市府提供
基隆市湖海路今天近午有巨石從山壁滾落車道，幸未砸中人車。警方獲報到場指揮交通，工務處調派機具前往清除。圖／基市府提供
基隆市湖海路今天近午有巨石從山壁滾落車道，幸未砸中人車。警方獲報到場指揮交通，工務處調派機具前往清除。圖／基市府提供

落石 基隆 沙灘

延伸閱讀

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

地震釀管線受損…基隆喜市社區1600戶沒水 立委協調台水派水車應急

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

基捷先期工程開工 綠拉布條抗議「僅修剪樹木」 藍：兩市長努力成果

相關新聞

終於到了！無路邊坡崩塌又遇地震 施工團隊抵馬太鞍堰塞湖壩頂將降挖

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發光復洪災，林業及自然保育署克服深山邊坡崩塌與地震等風險，施工團隊歷經多次挺進，終於在12月...

地震一晃有影響？台東焚化廠搶修多天 2號爐已恢復運轉

12月24日傍晚，台東地區發生規模6.1地震，不少民眾心有餘悸，也關心民生設施是否受到影響。台東焚化廠因地震導致部分設備...

提前通車！台9線馬太鞍溪鋼構便橋元旦10時開放通行

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部公路局加速興建鋼構便橋，原訂明年1月底完工，在工法精進與日夜趕工下，提前於明天...

基隆湖海路山壁5噸巨石滾落車道 市府將聯繫林務署設2道防線攔截落石

基隆大武崙沙灘附近的山壁，今午有巨石崩裂後往下滾落，掉落在海岸往情人湖的步道斑馬線處，幸未造成傷亡。基市府工務處估計這塊...

從年祭出發！卑南族普悠瑪部落獲選共管試辦 守護土地再往前一步

台東卑南族普悠瑪部落今於卑南文化公園舉行年祭活動，吸引約1500名族人與民眾到場。縣長饒慶鈴在年祭宣布，正式核定普悠瑪部...

看見幸福台灣／台東…獨有慢活 幸福滿溢

台東縣落實「慢經濟」，從秋日金黃稻穗到優人神鼓鼓聲，近年來「池上秋收稻穗藝術節」已成為台東最鮮明的印象之一，這片自然與人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。