基隆湖海路山壁5噸巨石滾落車道 市府將聯繫林務署設2道防線攔截落石

基隆大武崙沙灘附近的山壁，今午有巨石崩裂後往下滾落，掉落在海岸往情人湖的步道斑馬線處，幸未造成傷亡。基市府工務處估計這塊巨石重量約5公噸，已派員裂解清除，後續會與林務署研議設置柵欄，加強防護工程。

基隆警、消今天上午近11時接獲報案，湖海路靠近大武崙沙灘路段有落石，隨即趕往現場，巨石掉落在湖海路靠海的車道上，研判從山壁崩裂後，一路往下墜落，並從沙灘涼亭旁的斑馬線處衝入在車道上。意外發生時，沒有人車通過，未造成傷亡。

基市府工務處接獲通報，調派機具前往清除，警方也派員在現場協助交通管制。工務處估計崩落的岩石長、寬、高分別約1.5公、1.5公尺、1公尺，體積約2.25立方公尺、重量約5公噸。

基隆市議員吳驊珈說，湖海路屬落石好發區域，她擔任前立委蔡適應服務處執行秘書期間，便與蔡適應共同爭取，逐步完成湖海路沿線設置防落石柵欄工程，降低用路風險。今天落石地點，尚未設置柵欄防護，潛藏安全疑慮。

吳驊珈表示，先前她在議會質詢時，就要求市府文化觀光局針對情人湖步道進行整修，今天落石事件再次凸顯山區步道安全的重要性，呼籲市府及相關單位全面檢視情人湖步道及周邊環境，落實水土保持與防災設施的建置與維護，確保遊客與山友的遊憩安全。

基市府工務處說，今天落石地點將列為優先改善工程，動用相關經費延伸設置防落石柵欄工程，並