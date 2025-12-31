終於到了！無路邊坡崩塌又遇地震 施工團隊抵馬太鞍堰塞湖壩頂將降挖

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發光復洪災，林業及自然保育署克服深山邊坡崩塌與地震等風險，施工團隊歷經多次挺進，終於在12月28日清晨抵達壩頂，已展開溢流口河道整流，後續視情況將逐步降挖壩體，引導湖水安全排出。

林業及自然保育署花蓮分署今天指出，馬太鞍溪堰塞湖位處偏遠深山，災後溪谷地形劇變，原無道路可達，只能沿著溪床向上游開闢臨時便道。分署委託曾成功處理燕子口堰塞湖的晶富營造公司執行壩體降挖工程，此次規模為燕子口的344倍，施工難度與風險大幅提升。

花蓮分署表示，施工團隊12月3日首次嘗試進場，15日派遣19名人員、動用挖土機、關節車、推土機及鏟裝機等9輛中大型機具沿河床上溯，距離壩頂溢流口僅剩約500公尺時，邊坡突然崩塌，3輛挖土機與1輛關節車瞬間遭土石掩埋，所幸操作人員即時跳離，全部平安撤回。

施工團隊花費約一周時間重新整備與評估，第二階段團隊改派遣14人、5輛中大型機具，26、27日再度循河床緩慢推進，期間還遇上27日規模7.0地震，所幸無影響。花蓮分署指出，團隊於12月28日清晨順利抵達壩頂，並建立一處相對安全的作業平台。

由於堰塞湖地形阻絕，現場無法使用行動網路，林保署僅能透過無線電與施工人員聯繫，並以無人機空拍掌握進度。空拍畫面中，大型挖土機在遼闊堰塞湖畔顯得十分渺小，凸顯施工環境的艱困。

花蓮分署長黃群策表示，災後馬太鞍溪原本遍布巨石、落差極大的溪床，已被大量泥砂填平，宛如大型滑水道，只能依靠履帶式重機具通行，接下來希望能在溢流口進行降挖作業，逐步回歸原本的河道流況，並強調施工過程以人員安全為最高原則。