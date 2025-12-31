快訊

終於到了！無路邊坡崩塌又遇地震 施工團隊抵馬太鞍堰塞湖壩頂將降挖

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
施工團隊28日清晨抵達馬太鞍溪堰塞湖壩頂覓地紮營後，隨即展開溢流口河道整流與壩頂降挖作業。圖／林保署花蓮分署提供
施工團隊28日清晨抵達馬太鞍溪堰塞湖壩頂覓地紮營後，隨即展開溢流口河道整流與壩頂降挖作業。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發光復洪災，林業及自然保育署克服深山邊坡崩塌與地震等風險，施工團隊歷經多次挺進，終於在12月28日清晨抵達壩頂，已展開溢流口河道整流，後續視情況將逐步降挖壩體，引導湖水安全排出。

⭐2025總回顧

林業及自然保育署花蓮分署今天指出，馬太鞍溪堰塞湖位處偏遠深山，災後溪谷地形劇變，原無道路可達，只能沿著溪床向上游開闢臨時便道。分署委託曾成功處理燕子口堰塞湖的晶富營造公司執行壩體降挖工程，此次規模為燕子口的344倍，施工難度與風險大幅提升。

花蓮分署表示，施工團隊12月3日首次嘗試進場，15日派遣19名人員、動用挖土機、關節車、推土機及鏟裝機等9輛中大型機具沿河床上溯，距離壩頂溢流口僅剩約500公尺時，邊坡突然崩塌，3輛挖土機與1輛關節車瞬間遭土石掩埋，所幸操作人員即時跳離，全部平安撤回。

施工團隊花費約一周時間重新整備與評估，第二階段團隊改派遣14人、5輛中大型機具，26、27日再度循河床緩慢推進，期間還遇上27日規模7.0地震，所幸無影響。花蓮分署指出，團隊於12月28日清晨順利抵達壩頂，並建立一處相對安全的作業平台。

由於堰塞湖地形阻絕，現場無法使用行動網路，林保署僅能透過無線電與施工人員聯繫，並以無人機空拍掌握進度。空拍畫面中，大型挖土機在遼闊堰塞湖畔顯得十分渺小，凸顯施工環境的艱困。

花蓮分署長黃群策表示，災後馬太鞍溪原本遍布巨石、落差極大的溪床，已被大量泥砂填平，宛如大型滑水道，只能依靠履帶式重機具通行，接下來希望能在溢流口進行降挖作業，逐步回歸原本的河道流況，並強調施工過程以人員安全為最高原則。

黃群策指出，目前堰塞湖蓄水量近幾周維持在28至30萬立方公尺，約為溢流前的0.3%，後續最大挑戰為邊坡不穩定，以及河道內超過2億立方公尺的土砂量；原本工程期程預估約50天，如今順利上到壩頂後，進度有機會加快，但由於上游河道實際狀況比預期更艱困，仍需再花幾天詳細整理與評估溢流口條件，確認是否能順利降挖。

林業及自然保育署本月初發包施工團隊，沿著馬太鞍溪谷往上游開闢便道，28日終於抵達堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供
林業及自然保育署本月初發包施工團隊，沿著馬太鞍溪谷往上游開闢便道，28日終於抵達堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供

