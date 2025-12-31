快訊

從年祭出發！卑南族普悠瑪部落獲選共管試辦 守護土地再往前一步

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東卑南族普悠瑪部落今於卑南文化公園舉行年祭活動，縣長饒慶鈴（中）宣布正式核定普悠瑪部落成為「台東縣原住民族部落資源共管模組」新進試辦部落。圖／台東縣政府提供
台東卑南族普悠瑪部落今於卑南文化公園舉行年祭活動，縣長饒慶鈴（中）宣布正式核定普悠瑪部落成為「台東縣原住民族部落資源共管模組」新進試辦部落。圖／台東縣政府提供

台東卑南族普悠瑪部落今於卑南文化公園舉行年祭活動，吸引約1500名族人與民眾到場。縣長饒慶鈴在年祭宣布，正式核定普悠瑪部落成為「台東縣原住民族部落資源共管模組」115年度新進試辦部落，象徵部落多年來在土地守護、文化延續與公共事務投入上的努力，終於迎來具體成果。

饒慶鈴表示，普悠瑪部落長期關注土地與文化議題，族人參與公共事務的能量穩定且成熟，展現高度的自主性與行動力，具備推動部落資源共管的良好基礎。這次通過遴選，成為試辦部落，不只是對部落長年付出的肯定，也為台東推動原住民族土地治理與在地共管政策，跨出關鍵一步。

清晨起，族人穿上傳統服飾、彼此寒暄問候前往祭場，祭場內氣氛莊重又溫暖。不少族人說，年祭不只是儀式，更是把分散各地的家人再次凝聚在一起的重要時刻。有長者表示，希望未來透過共管制度，讓年輕世代能更了解祖先留下的土地價值，把部落的聲音帶進制度裡。

縣府指出，「部落資源共管」的核心精神，是讓部落不再只是被管理的對象，而是成為共同守護土地與自然資源的夥伴，能實際參與規劃、決策與行動。普悠瑪部落加入試辦行列後，將透過實務操作，逐步累積部落自主治理與公私協力的經驗，為其他部落提供參考。

原民處也說明，未來將依115年度部落組織建置計畫，陪伴普悠瑪部落強化行政與組織運作，透過跨機關合作，協助部落穩定推動共管工作。相關行動也將回應部落自身需求，結合自然環境維護與文化教育傳承，讓制度真正走進部落生活。

普悠瑪 族人 原住民族

