地震一晃有影響？台東焚化廠搶修多天 2號爐已恢復運轉

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東焚化廠因地震導致部分設備出現受損狀況，縣府第一時間依既有機制啟動應變與檢修作業，經過連日檢修，目前已順利恢復運作。記者尤聰光／攝影
台東焚化廠因地震導致部分設備出現受損狀況，縣府第一時間依既有機制啟動應變與檢修作業，經過連日檢修，目前已順利恢復運作。記者尤聰光／攝影

12月24日傍晚，台東地區發生規模6.1地震，不少民眾心有餘悸，也關心民生設施是否受到影響。台東焚化廠因地震導致部分設備出現受損狀況，縣府第一時間依既有機制啟動應變與檢修作業，經過連日檢修，目前已順利恢復運作，確保垃圾處理不中斷。

縣長饒慶鈴表示，焚化廠屬於重要公共設施，面對突發狀況，縣府要求相關單位依照標準程序確實執行檢查與修復工作，最重要的是讓民眾生活不受影響，垃圾清運與處理能穩定進行。

環保局指出，地震發生後，已立即要求操作廠商啟動緊急搶修應變。現場人員在震後迅速返回廠區支援，並依照作業流程，先將2號爐停爐進行全面檢修。這段期間，工程人員針對爐體結構、安全系統及相關設備逐一檢視，確認沒有安全疑慮。

經過連日檢測與修復作業後，2號爐已完成起爐程序，順利恢復正常運轉，持續投入垃圾處理工作。環保局也強調，啟爐前均已完成各項安全確認，符合運轉規範才正式重啟。

目前台東焚化廠整體運作已恢復正常，垃圾清運與處理均依原有機制進行，環保局也會持續加強監控，確保設備安全與民眾生活品質不受影響。

