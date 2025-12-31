聽新聞
0:00 / 0:00

苦茶油牧師車禍過世 振興部落身影成追憶

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
牧師溫光亮在花蓮縣卓溪鄉崙山部落推廣苦茶油，讓部落重現生機。本報資料照片
牧師溫光亮在花蓮縣卓溪鄉崙山部落推廣苦茶油，讓部落重現生機。本報資料照片

花蓮台9線前天發生死亡車禍，63歲「苦茶油牧師」溫光亮座車遭後方貨車追撞，失控撞上路樹身亡，消息震驚地方。溫牧師曾走進卓溪鄉崙山部落、帶領族人復耕荒廢多年的苦茶樹園，不僅振興部落，也留下為台灣苦茶油產業努力的身影。他發生憾事，地方至感惋惜。

⭐2025總回顧

溫光亮是崙山布農族人，早年曾任水電技師，後來就讀神學院研究所，投入神職工作。2005年回鄉發現部落人口嚴重外流，只剩老人、婦女與孩子，隔代教養問題嚴重，多數家庭仰賴政府補助。面對困境，他決定不只在教會講道，走進社區為部落尋找自立的出路。

看到山坡間荒廢的苦茶樹園，溫光亮興起復耕念頭，希望結合原住民古老智慧與有機農業，創造工作機會吸引青壯年返鄉。

溫牧師閱讀書籍、上網找資料，並接受農改場輔導，逐步改善茶樹栽培，在無汙染山區採收苦茶籽，循古法冷壓初榨，推出「崙山苦茶油」。適逢苦茶油養生風潮興起，產品量少質精、來源透明，在市場上暴紅，供不應求。

溫光亮與族人達成共識，即使價格再高，也不將苦茶籽賣給榨油廠，避免混入進口油茶籽，損害品牌形象。他強調，政府應在產銷履歷、標示與認證制度嚴格把關。2019年卻發生詐騙業者盜用他肖像販售苦茶油事件，讓他心力交瘁。近年溫光亮成為整合、推廣苦茶油的角色，也回歸牧師本業。

民眾說，溫光亮非常認真輔導族人做苦茶油，順利成為部落經濟來源；溫牧師也到食物銀行發愛心物資，「很可惜這麼好的牧師突然被上天帶走」。

延伸閱讀

「苦茶油牧師」溫光亮車禍過世 走進部落復耕山林身影成追憶

追撞釀悲劇！花蓮台9線車禍 「苦茶油牧師」溫光亮驟逝

宋逸民率女星赴警政署！耶誕報佳音感謝人民保母

北捷隨機殺人鉅細靡遺 牧師憂模仿效應

相關新聞

全球最大潛水衣製造商創辦人辭世 享耆壽97歲…心繫1工程卻看不到啟用

全球最大潛水衣製造商薛長興集團創辦人薛丕拱今天在宜蘭家中辭世，享耆壽97歲，集團下午證實此事。薛丕拱近年來帶領團隊回饋家鄉...

苦茶油牧師車禍過世 振興部落身影成追憶

花蓮台9線前天發生死亡車禍，63歲「苦茶油牧師」溫光亮座車遭後方貨車追撞，失控撞上路樹身亡，消息震驚地方。溫牧師曾走進卓...

基捷經費待中央審議 兩市攜手讓先期工程動工

基隆捷運工程經費正待中央審議，為避免延宕2033年完工期程，新北、基隆市府共識採取「四大優先」，率先推動先期工程施工，基...

借鏡北市信義計畫區 基捷北五堵站規畫空廊串聯場站

基隆36萬人口，每天約11萬人通勤雙北，基隆市長謝國樑說，基隆捷運不只是交通建設，更是帶動都市再造與產業轉型的重要引擎。...

地震釀管線受損…基隆喜市社區1600戶沒水 立委協調台水派水車應急

宜蘭頭城外海27日晚間發生規模7地震，國家警報鈴聲大響，全台有感。基隆有4級，中山區1614戶的大型社區「喜市社區」因地...

基隆和平島公園四季旅行票島嶼旅程 秘境深度遊早鳥優惠

2026年適逢「基隆大航海400年」，基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，以「一年四次、四季入島」為核心概念，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。