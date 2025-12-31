看見幸福台灣／台東…獨有慢活 幸福滿溢

台東縣落實「慢經濟」，從秋日金黃稻穗到優人神鼓鼓聲，近年來「池上秋收稻穗藝術節」已成為台東最鮮明的印象之一，這片自然與人文交織的風景，成就了台東人引以為傲的幸福感。

台東縣，這個被蔚藍的太平洋，與翠綠的中央山脈所包圍的土地，憑藉其純淨的山海美景與豐富的在地特色，在《經濟日報》「2025 縣市幸福指數大調查」中奪得冠軍，較去年大幅進步五名，展現出縣民對生活的高度滿意與幸福感，也顯現台東縣獨有的「慢」生活哲學。

民意調查結果顯示，台東縣民對於工作狀況、環境品質、健康狀況、個人安全感等四項關鍵指標的滿意度，全數摘下全國冠軍。官方統計數據亦佐證台東縣的高品質宜居環境，空氣品質指標（AQI）居全台之冠，縣民平均每人居住面積達17.61坪，位列全國第五名；此外，暴力犯罪發生率每10萬人0.95件，同樣位列全國第五名，顯示台東縣的高品質生活環境與安全保障，成為幸福感的堅實基礎。

台東縣將豐富的山海資源，轉化為一系列獨特且深具文化底蘊的活動，讓國內外旅客能深度體驗這份「慢」的核心價值。

2025年為期45天的「臺灣國際熱氣球嘉年華」，吸引逾68萬人次造訪鹿野高台，用熱氣球點綴台東的天空；「最美星空音樂會」則結合當地的低光害環境，讓遊客躺在草地上，沉浸於音樂與銀河交織的獨特氛圍；「東海岸大地藝術節」邀請藝術家在海岸沿線創作大型裝置藝術，讓遊客在探索海岸同時也能與藝術不期而遇。

體驗台東的純淨山海之餘，縣府也致力於推廣「慢食」概念。「慢食節」聚集在地小農與料理人，讓遊客品嚐當季食材與慢工細活的餐點，感受食物的溫度與土地的連結；沿著美麗的東海岸線，「藍海生活節」與「東浪嘉年華」則是一系列結合衝浪、沙灘排球、海洋市集的活動，讓熱愛海洋的民眾盡情享受陽光與海風，感受台東縣的熱情與活力。

透過這些多元且深具在地文化底蘊的活動，台東縣成功將「慢活」落實成風格，無論是追求刺激的戶外愛好者，或是嚮往靜謐、深度體驗文化的旅人，都有機會在台東，找到屬於自己的幸福步調。