看見幸福台灣／台東縣長饒慶鈴 把資源用在人身上

「對我來說，幸福不是宣傳語，而是每天在生活裡看得見、感受得到的一份踏實。」台東縣長饒慶鈴這樣說，面對資源有限的現實，她把施政核心回歸到最基本也最關鍵的問題：把有限的錢，花在最能改善居民生活的地方—孩子、長輩，及每天在第一線打拚的公務與專業人力。

饒慶鈴指出，孩子是她最牽掛的對象。「孩子吃得好、學得安心，是一個地方最根本的幸福。」基於這個理念，縣府已決議推動國中小營養午餐全面免費，由縣府承擔費用，讓每個孩子在學校都能端起同樣一盤熱騰騰的餐食，不分背景，從小就享有公平的營養與學習權利，減輕家長負擔，也為弱勢家庭提供實際支援。

照顧長輩同樣是施政重點。她說，常聽到年長者說「不要成為家人的負擔」，即便身體不適也忍著不去看醫生。為了讓長者安心就醫、減輕家庭負擔，規劃自2026年起，對年滿70歲、設籍滿一年的長者，代繳健保自付額。這項政策不僅是金錢補貼，更讓長輩體會到社會有靠山、政府在守護的溫度。

除了被照顧的對象，饒慶鈴特別重視那群讓台東運轉的「基層專業人力」。不論是工程、醫療或其他公共服務，若沒有穩定的人力，地方發展就難以紮實向前。為此，縣府在工程端首度編列預算發放留任獎金，第一批41位工程職系職員每人獲3萬元，未來將依年資逐步提高，最高可達6萬元；同時調整土木建築類約用技術員薪資，希望以合理待遇留住具專業證照與經驗的人才，提升公共建設品質與效率。

在醫療端，也啟動第一線臨床護理人員的留任獎勵，目的是讓選擇留在台東服務的醫護同仁，能感受到更多支持與更好的工作條件。饒慶鈴直言「只要醫護穩定了，長輩與家庭就能多一分安心。」這樣的思路，正是把「照顧的鏈條」向下延伸，從服務需求者延伸到提供服務的基層人員。

饒慶鈴強調，孩子、長輩與基層人力三者並非分散的政策項目，而是一條完整的幸福路徑：孩子吃得好、長輩健康有人守、專業人力願意留下，台東的公共服務才能扎實而有溫度。她說，幸福是一步一步務實堆起來的結果；只要方向正確，縣府就會把每一步走得堅定且有感。