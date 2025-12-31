聽新聞
借鏡北市信義計畫區 基捷北五堵站規畫空廊串聯場站

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
謝國樑表示，北五堵站借鏡台北信義計畫區，規畫立體人行空廊系統，串聯捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。圖／基隆市政府提供
基隆36萬人口，每天約11萬人通勤雙北，基隆市長謝國樑說，基隆捷運不只是交通建設，更是帶動都市再造與產業轉型的重要引擎。其中，SB18站（北五堵）將同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，借鏡台北信義計畫區，規畫長度超過3公里的立體人行空廊系統，串聯捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。

謝國樑昨公布SB18站（北五堵）聯開計畫，他說，北五堵站作為雙北進入基隆的第一站，未來將成為捷運建設結合都市更新的核心節點。市府同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，引導既有倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合住宅與商業複合使用，打造嶄新的城市門戶。

謝國樑說，園區開發面積約30公頃，總樓地板面積初估近50萬坪，產業比率占多數，預期可創造數萬個就業機會。目前由都市發展處辦理規畫作業，預計明年啟動都市計畫檢討變更，並採市地重劃方式整體開發。

開發的程序將與基隆捷運分案辦理，不受基隆捷運工程進度影響，都發處預計明年辦理都市計畫變更法定作業，後續採市地重劃開發，重劃工程完成，配地歸還私地主後，就可依照都市計畫規劃開發建築，並留設立體連通空橋系統。

在空間規畫上，「以人為本」是核心理念，借鏡台北信義計畫區，規畫長度超過3公里立體人行空廊系統，串聯捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。此一設計除因應基隆多雨氣候特性，也將提供更安全、連續且友善的立體人行環境，落實捷運導向發展理念，提升整體都市機能與生活品質。

