基捷經費待中央審議 兩市攜手讓先期工程動工

基隆捷運工程經費正待中央審議，為避免延宕2033年完工期程，新北、基隆市府共識採取「四大優先」，率先推動先期工程施工，基隆SB19站昨在百福公園辦開工典禮。新北市長侯友宜向中央喊話，「工程是不能等待的，先期工程先動工，是很重要的開頭」。

基隆捷運為中運量系統，全長15.6公里，共13座車站，計畫經費約696億元，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至台北南港。

基隆捷運為跨縣市重大軌道建設，行政院2024年初核定綜合規畫，由新北市府負責建設與營運，同年12月首度將基本設計工程經費提送交通部審議，歷經多次審議意見修正後，目前已送行政院工程會續行審議中。

侯友宜說，工程是不能等待的，因此先期工程先動工，這是很重要的開頭，接下來會和基隆市長謝國樑並肩作戰，不只要把基隆捷運蓋好，後續還有聯開案等計畫，引進產業及公共建設讓基隆脫胎換骨。

謝國樑感謝侯友宜協助在預算、工程的支持，基隆捷運將銜接2032年完工的捷運汐東線，未來再串聯台北市民生線，屆時基隆八堵乘客能「一車到底」往返汐止、南港或大稻埕，提升大台北地區往來基隆便捷性，引進人流，還可帶動基隆、汐止產業轉型。

剛動工的先期工程是主體工程出入口的前置作業，包含水保、擋土排樁、景觀、植栽等項目。

新北捷運局長李政安指出，在等待工程會核定審議同時，基隆捷運採取四大優先策略，包含細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包工程先招標。