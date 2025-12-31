聽新聞
基捷經費待中央審議 兩市攜手讓先期工程動工

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
新北市長侯友宜（右）、基隆市長謝國樑昨出席基隆捷運先期工程開工典禮。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜（右）、基隆市長謝國樑昨出席基隆捷運先期工程開工典禮。記者游明煌／攝影

基隆捷運工程經費正待中央審議，為避免延宕2033年完工期程，新北、基隆市府共識採取「四大優先」，率先推動先期工程施工，基隆SB19站昨在百福公園辦開工典禮。新北市長侯友宜向中央喊話，「工程是不能等待的，先期工程先動工，是很重要的開頭」。

基隆捷運為中運量系統，全長15.6公里，共13座車站，計畫經費約696億元，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至台北南港。

基隆捷運為跨縣市重大軌道建設，行政院2024年初核定綜合規畫，由新北市府負責建設與營運，同年12月首度將基本設計工程經費提送交通部審議，歷經多次審議意見修正後，目前已送行政院工程會續行審議中。

侯友宜說，工程是不能等待的，因此先期工程先動工，這是很重要的開頭，接下來會和基隆市長謝國樑並肩作戰，不只要把基隆捷運蓋好，後續還有聯開案等計畫，引進產業及公共建設讓基隆脫胎換骨。

謝國樑感謝侯友宜協助在預算、工程的支持，基隆捷運將銜接2032年完工的捷運汐東線，未來再串聯台北市民生線，屆時基隆八堵乘客能「一車到底」往返汐止、南港或大稻埕，提升大台北地區往來基隆便捷性，引進人流，還可帶動基隆、汐止產業轉型。

剛動工的先期工程是主體工程出入口的前置作業，包含水保、擋土排樁、景觀、植栽等項目。

新北捷運局長李政安指出，在等待工程會核定審議同時，基隆捷運採取四大優先策略，包含細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包工程先招標。

基隆捷運 侯友宜 謝國樑 汐東線

相關新聞

全球最大潛水衣製造商創辦人辭世 享耆壽97歲…心繫1工程卻看不到啟用

全球最大潛水衣製造商薛長興集團創辦人薛丕拱今天在宜蘭家中辭世，享耆壽97歲，集團下午證實此事。薛丕拱近年來帶領團隊回饋家鄉...

苦茶油牧師車禍過世 振興部落身影成追憶

花蓮台9線前天發生死亡車禍，63歲「苦茶油牧師」溫光亮座車遭後方貨車追撞，失控撞上路樹身亡，消息震驚地方。溫牧師曾走進卓...

借鏡北市信義計畫區 基捷北五堵站規畫空廊串聯場站

基隆36萬人口，每天約11萬人通勤雙北，基隆市長謝國樑說，基隆捷運不只是交通建設，更是帶動都市再造與產業轉型的重要引擎。...

地震釀管線受損…基隆喜市社區1600戶沒水 立委協調台水派水車應急

宜蘭頭城外海27日晚間發生規模7地震，國家警報鈴聲大響，全台有感。基隆有4級，中山區1614戶的大型社區「喜市社區」因地...

基隆和平島公園四季旅行票島嶼旅程 秘境深度遊早鳥優惠

2026年適逢「基隆大航海400年」，基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，以「一年四次、四季入島」為核心概念，...

