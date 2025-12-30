地震釀管線受損…基隆喜市社區1600戶沒水 立委協調台水派水車應急

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆喜市社區地震破管1600戶沒水，林沛祥協調台水派水車應急。圖／林沛祥辦公室提供
基隆喜市社區地震破管1600戶沒水，林沛祥協調台水派水車應急。圖／林沛祥辦公室提供

宜蘭頭城外海27日晚間發生規模7地震，國家警報鈴聲大響，全台有感。基隆有4級，中山區1614戶的大型社區「喜市社區」因地震導致社區內部供水管線受損斷裂，由於社區水塔尚有蓄水，直到今天住戶才發現用水異常，立委林沛祥今晚緊急協調台水公司派水車應急。

「喜市社區」住戶今晚紛紛反映沒水，經查是日前地震導致社區內部供水管線受損斷裂，但當時社區水塔尚有蓄水，初期未察覺異狀，直到今天水塔漏完才發現無水可用，喝水、洗衣服、沖馬桶、洗澡都沒有辦法，苦不堪言。

林沛祥接獲通報後，第一時間與台水聯繫協調，要求在社區管線尚未完成修復前，先行派遣水車進駐社區應急，確保住戶基本生活用水需求，避免無水可用。

林沛祥服務處中山區專責秘書童翊娟至現場，協助協調台水公司與社區住戶的用水安排與需求，緊急應變。

台水公司表示，由於破損點是社區內部管線，水公司今晚派工程人員到場協助檢測，找出漏水位置與受損狀況，讓社區後續能盡速展開修復工程，盡快恢復社區正常供水。

林沛祥表示，確保市民基本生活不受影響是首要原則，他也將持續追蹤後續修復進度，要求台水公司盡快讓喜市社區住戶恢復正常用水。

基隆喜市社區地震破管1600戶沒水，林沛祥協調台水派水車應急。圖／林沛祥辦公室提供
基隆喜市社區地震破管1600戶沒水，林沛祥協調台水派水車應急。圖／林沛祥辦公室提供

