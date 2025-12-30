基隆和平島公園四季旅行票島嶼旅程 秘境深度遊早鳥優惠

2026年適逢「基隆大航海400年」，基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，以「一年四次、四季入島」為核心概念，邀請旅客展開一段橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。明年1月1日至18日限時推出早鳥優惠，單人票只要249元，讓更多旅人能以親民價格，深度體驗和平島的自然、人文與海洋魅力。

四季旅行票一次打包四次入園、秘境深度環境解說、海洋獨木舟或SUP體驗、基隆水路港灣觀光船，還有多家在地店家的專屬優惠。其中最受歡迎的「秘境深度環境解說」，是和平島依季節限定開放阿拉寶灣的人氣行程，每天限量300人，平常得先在線上卡位，常常一開放就額滿。凡購買四季旅行票旅客，活動期間可免線上搶票，直接現場參與秘境深度環境解說。

和平島的春天海岸綠藻鋪滿岩岸，整片海岸變成天然草原，只在春季限量兩個月出現，是網美指定的拍照點；夏天海泳、SUP、獨木舟都可玩完；秋天，走進世界級秘境「阿拉寶灣」，只在特定時間開放，時間一過就關閉；冬天在觀浪點看浪把海打成一片白色，在和平島的冬天可看得到。

四季旅行票售價299元，含和平島地質公園入園4次、獨木舟/SUP體驗抵用券、秘境深度環境解說1次、基隆港內港觀光電子船票50元抵用券、店家50元抵用券、小島製皂30元抵用券，總價值1510元。

為回饋早鳥旅客，活動特別推出限時優惠方案，自明年1月1日至18日止，單人優惠價249元、雙人同行優惠價400元，並於明年1月18日起開放現場取票；1月18日後票價回歸299元。商品販售期間為明年1月1日至9月30日，票券使用期限至明年12月31日，讓旅程安排更具彈性。