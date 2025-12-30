每坪150.3萬元！宜蘭最貴「地王」出爐 羅東夜市轉角地稱王24年

宜蘭縣公告土地現值及公告地價業經宜蘭縣地價及標準地價評議委員會評議完畢，縣政府今天公布位於羅東夜市，即羅東鎮民權路93號路角，再度蟬聯宜蘭縣「地王」，公告土地現值每平方公尺45萬4710元，換算每坪約150.3萬元；最低價土地為武荖坑、東澳間林班地，每坪地價約331元。

地政處表示，115年公告土地現值及公告地價作業期間（113年9月2日至114年9月1日），整體不動產市場受央行實施不動產信用管制影響，交易量大幅減少，經統計作業期間買賣移轉件數較上一期整體減少45.39%。然土地取得成本、建築成本上揚及通膨持續，仍持續帶動預售屋、新成屋市場成交行情。

此外，宜蘭縣受既有國道5號及周邊路網交通建設優勢，及持續推動各項公共工程及交通建設等利多因素影響，全縣12個行政區地價均呈現微幅上漲或持平走勢。

其中礁溪鄉、蘇澳鎮因自辦市地重劃開發案件推動，帶動2個行政區地價上漲，調幅約為2.2%至3%。宜蘭市、頭城鎮、壯圍鄉、員山鄉、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等行政區，市區穩定發展，各項公共建設及生活機能趨於完整，預售推案支撐買氣，地價調幅約在1.3%至2%左右；大同與南澳鄉2個原民地區，交易量體變化不大，地價持平未波動。綜合整體不動產市場呈現「價穩量縮」格局。

115年1月1日公告地價及公告土地現值公告後，民眾可至宜蘭縣政府地政處或宜蘭、羅東地政事務所網站查詢。另自115年1月2日起至2月2日，受理民眾於公告地價80%至120%範圍內自行申報地價，以作為115年及116年課徵地價稅依據。