全球最大潛水衣製造商創辦人辭世 享耆壽97歲…心繫1工程卻看不到啟用

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
薛長興集團捐贈羅東鎮公所興建「風雨樂活館」，去年5月薛丕拱總裁參與簽約，他心繫工程進度，曾多次前往工地了解是否有不足之處，如今工程即將完工，他卻無緣參加下個月的啟用典禮，讓人感到難過不捨。圖／鎮公所提供
全球最大潛水衣製造商薛長興集團創辦人薛丕拱今天在宜蘭家中辭世，享耆壽97歲，薛長興集團下午發表聲明證實此事。薛丕拱近年來帶領集團回饋家鄉，他心之所繫、捐贈興建的羅東風雨樂活館原訂下月20日完工啟用，如今老人家已無緣參與，地方遽聞辭世的消息，感到不捨。

薛長興集團營運總部位於宜蘭縣五結鄉，由薛丕拱總裁在1968年創立，是全球最大的水類運動防寒衣供應商，主要生產潛水衣、潛水鞋、潛水衣系列產品，全球市占率65％。

薛丕拱多年前已經把集團經營權交棒給下一代，由他擔任集團總裁，兒子薛敏誠接任董事長，積極拓展事業版圖，目前在4個國家建立8個生產基地。

在薛丕拱帶領下，薛長興集團熱心回饋地方建設，有鑑於宜蘭多雨，縣民運動不便。集團前年捐贈7730萬元給縣政府在羅東運動公園，興建薛長興全齡風雨樂活館去年11月完工啟用。

集團更進一步捐贈4000萬元給羅東鎮公所，在中山公園興建風雨樂活館，去年5月薛丕拱總裁在該集團董事長薛敏誠攙扶下，親自參與簽約會場，施工期間他也多次出現在工地，關切工程進度及了解是否有不足之處，如今工程即將完工，他卻無緣參加啟用典禮，讓人感到難過與不捨。

