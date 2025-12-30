反對礦場！宜蘭崙埤部落與中華村結盟護家園 批評諮商制度缺失

面對東峻、永合研礦場開發案，宜蘭大同鄉崙埤部落與員山鄉中華村今天舉辦「守護家園環境祭儀」，由泰雅族楊有福耆老擔任主祭，透過莊嚴的傳統吟唱揭開序幕，叮囑子孫守護土地。崙埤部落會議主席張志文批評，現行原住民族基本法的諮商同意制度以「部落數」為主，而非「居住人數」，無法反映真實民意，呼籲政府不該讓制度漏洞淪為強行開發的護身符。

東峻、永合研兩家等礦場開發案都進入部落諮商是否同意的階段，以部落的態度做為諮商標準，當地有崙埤部落、九寮溪部落及長嶺部落，必須經過諮商同意才能開發，目前是崙埤反對、長嶺同意、九寮溪尚在諮商中，但以居住戶數比較，崙埤部落約180戶、九寮溪部落約20戶、長嶺部落不到10戶且多數無人居住。

崙埤部落反對以部落數做基準，今天在崙埤部落風雨廣場舉辦「守護家園環境祭儀」，包括立委伍麗華、盧縣一、陳俊宇、高金素梅皆指派代表出席表達支持，縣議員沈志弘、宜蘭縣政府環保局及水資處代表也到場關心。

祭儀以莊嚴傳統Lmuhuw吟唱揭開序幕，叮囑子孫務必愛護土地，否則將遭受嚴厲詛咒。透過泰雅族傳統 Sbalay（和解與重整） 精神，大同鄉崙埤部落與員山鄉中華村兩地居民結盟，共同宣告守護家鄉，堅決反對東峻、永合研等礦場開發案，捍衛宜蘭的淨水之源。

崙埤部落的傳統領域與中華村的行政區域高度重疊，過去雙方皆曾為反對礦場開發歷經艱辛，泰雅爾族民族議會祕書歐蜜•偉浪今天出席盛讚此跨族群結盟，指出兩地住民皆是由這片土地滋養成長，能夠彼此合作互助，是台灣轉型正義的真正典範。

活動中，崙埤部落會議主席張志文、崙埤社區發展協會理事長蔡元慶、中華村村長陳明華與中華社區發展協會理事長吳為三帶領族人與村民高喊「Kalan talah Lokah崙埤加油」、「中華村加油」，展現堅定的捍衛決心。