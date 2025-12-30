快訊

「苦茶油牧師」溫光亮車禍過世 走進部落復耕山林身影成追憶

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣卓溪鄉崙山部落在牧師溫光亮推廣苦茶油，讓部落重現生機。本報資料照片
花蓮縣卓溪鄉崙山部落在牧師溫光亮推廣苦茶油，讓部落重現生機。本報資料照片

花蓮台9線昨天發生死亡車禍，「苦茶油牧師」溫光亮不幸身亡，消息震驚地方。溫牧師曾走進卓溪鄉崙山部落、帶領族人復耕，留下為台灣苦茶油產業努力的身影。苦茶油業者回憶，溫牧師用心推廣苦茶油，剛創業時彼此互相交換經驗，沒想到發生憾事，感到十分惋惜。

⭐2025總回顧

溫光亮是崙山布農族人，早年曾任水電技師，後就讀神學院研究所，投入神職工作。2005年回鄉到崙山教會後，發現部落人口嚴重外流，只剩老人、婦女與孩子，隔代教養問題嚴重，多數家庭仰賴政府補助，面對困境，他決定不只在教會講道，決定走進社區，為部落尋找自立的出路。

看到山坡間荒廢多年的苦茶樹園，溫光亮興起復耕念頭，希望結合原住民古老智慧與有機農業，創造工作機會，吸引青壯年返鄉。

溫牧師透過閱讀書籍、上網蒐集資料，並接受農改場輔導，逐步改善茶樹栽培方式，在無汙染山區採收苦茶籽，依循古法冷壓初榨，推出「崙山苦茶油」。適逢苦茶油養生風潮興起，產品因量少質精、來源透明，在市場上口耳相傳而爆紅，供不應求。

溫光亮與族人達成共識，即使價格再高，也不將苦茶籽賣給榨油廠，避免混入進口油茶籽，損害品牌形象。他強調，政府應在產銷履歷、標示與認證制度上嚴格把關。2019年，卻發生詐騙業者盜用他肖像販售苦茶油事件，讓他心力交瘁。近年溫光亮成為整合、推廣苦茶油的角色，也回歸牧師本業。

如今因車禍驟然離世，當地民眾表示，溫光亮非常很認真輔導部落族人做苦茶油，研發製作過程中也鼓勵大家不要放棄，順利成為部落經濟來源；除了苦茶油產業外，溫牧師也到食物銀行發放愛心物資，幫助弱勢，很可惜這麼好的牧師突然被上天帶走。

另名苦茶油業者說，自己創業時有向溫牧師討教，彼此交換心得與想法，感謝他的熱心分享，雖然後續未有進一步聯繫，仍感慨突然憾事。

花蓮「苦茶油牧師」溫光亮（右）在2019年遭詐騙業者盜用名聲，當時氣憤批評不肖人士，苦茶油青農林一州（左）力挺。本報資料照片
花蓮「苦茶油牧師」溫光亮（右）在2019年遭詐騙業者盜用名聲，當時氣憤批評不肖人士，苦茶油青農林一州（左）力挺。本報資料照片

