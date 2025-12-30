基捷北五堵站借鏡北市信義計畫區 謝國樑：25棟建築物串聯場站

基隆捷運先期工程今天開工動土典禮，基隆市長謝國樑說，基隆捷運不僅是一條交通建設，更是帶動都市再造與產業轉型的重要引擎。其中，SB18站（北五堵）將同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，借鏡台北信義計畫區，規畫長度超過3公里的立體人行空廊系統，串聯捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。

謝國樑今天公布SB18站（北五堵）聯開計畫，他說，北五堵站作為雙北進入基隆的第一站，未來將成為捷運建設結合都市更新的核心節點。市府同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，引導既有倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合住宅與商業複合使用，打造嶄新的城市門戶。

謝國樑說，園區開發面積約30公頃，總樓地板面積初估接近50萬坪，產業比例占多數，預期可創造數萬個就業機會。目前由都市發展處辦理規畫作業，預計於明年啟動都市計畫檢討變更，並採市地重劃方式整體開發。

謝國樑表示，開發的程序將與基隆捷運分案辦理，將不受基隆捷運工程進度影響，都發處預計明年辦理都市計畫變更法定作業，後續採市地重劃開發，重劃工程完成，配地歸還私地主後，就可依照都市計畫規劃開發建築，並留設立體連通空橋系統。

在空間規畫上，謝國樑表示，市府以「以人為本」為核心理念，借鏡台北信義計畫區，規畫長度超過3公里的立體人行空廊系統，串聯捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。此一設計除因應基隆多雨氣候特性，也將提供更安全、連續且友善的立體人行環境，落實捷運導向發展（TOD）理念，提升整體都市機能與生活品質。

謝國樑指出，基隆捷運通車後，將有效提升基隆與汐止、南港及台北地區之間的通勤便利性，提供國道客運與台鐵之外的全新選擇，並可銜接汐東線及民生汐止線，帶動沿線產業與都市發展。市府將持續與中央及新北市密切合作，確保工程如期推進，為基隆開啟城市發展的新篇章。