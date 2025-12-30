基捷先期工程開工 綠拉布條抗議「僅修剪樹木」 藍：兩市長努力成果

基隆捷運工程今天舉行基隆SB19站的「先期工程」開工典禮，民進黨議員鄭文婷到揚拉布條條，抗議市府所謂的「先期開工」，不過就是修剪樹木而已，與重大建設期待的「開工」落差太大。藍議員說，先期工程是必要的，也是新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑一起努力的成果。

民進黨議員鄭文婷說，基隆捷運是自前總統蔡英文總統、前市長林右昌及前行政院長蘇貞昌任內核定的重大公共工程，市民期待的是捷運真正動工，而非行政機關為了應付承諾而玩的文字遊戲。市府所謂的「先期開工」，就是修剪樹木，與重大建的「開工」落差太大，是公然欺騙。

鄭文婷表示，基隆市民為了這條捷運等了許久，期待的是能真正銜接大台北捷運路網，然而，今天的開工儀式卻讓市民大失所望。謝國梁與侯友宜曾數度聯手承諾「基隆捷運今年年底一定動工」，結果市民換來的是所謂的「先期開工」，基隆捷運到底要開工幾次，才會真正動工？」

國民黨議員連恩典說，基隆捷運是基隆最重大的建設，新北市和基隆市政通力合作，目前已經快要實現基隆人捷運的夢想，雙方也有共識推動「四大優先」策略，包含「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」，規畫得相當完整，先期工程是非常必要的，預作準備才能在正式動工時有萬全的準備，這很正常，民進黨不要見不得基隆和新北市府為基隆捷運的努力。

親民黨副議長楊秀玉指出，今天的先期工程是主體工程前的暖身，準備周全才會有未來的完整規畫及如期完工，地方都是樂觀其成。

無黨籍議員張耿輝表示，基隆捷運今天真正看到曙光了，今天看到侯友宜和謝國樑團隊努力的成果，先期動工是必要的，未來各場站聯開案將帶動產業，看得到基隆的未來，民進黨抗議毫無理由。