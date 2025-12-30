台東天后宮土地被「借用」超過半世紀 今天取回全部所有權

台東縣高達九成公有土地，地方不斷出現「還地於民」訴求，其中天后宮部分土地被列為國有地，也有戒嚴時期遭軍方借用，因此被登記為公有地。在立委黃建賓居中協調下，縣長饒慶鈴今早代表縣府將最後兩筆縣有地贈與天后宮，數十年地權爭議終於落幕。

台東天后宮1933年遷移至現址，縣有台東段101-323、101-324兩地號土地原為天后宮使用，1966年國防部軍備局為設置「聯勤台東縣軍眷服務中心（聯勤留守署）」之需借用土地，多年來廟方一直爭取取回土地所有權。

今早縣長饒慶鈴代表縣府，將兩筆土地權狀正式贈與台東天后宮董事長林有德。饒表示，此次是縣府第三度協助天后宮取得原使用土地，過去因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期被軍方借用，這次兩筆地號是軍方借用土地，在獲得議會支持及立委黃建賓協助，在報請行政院核准下完成相關程序。

黃建賓指出，天后宮數十年來經營管理受限，繼5月15日縣府將101-210及101-344號土地贈與給天后宮之後，11月又獲中央同意，天后宮後方101-323及101-324地號土地再由縣府辦理贈與。