聽新聞
0:00 / 0:00
台東天后宮土地被「借用」超過半世紀 今天取回全部所有權
台東縣高達九成公有土地，地方不斷出現「還地於民」訴求，其中天后宮部分土地被列為國有地，也有戒嚴時期遭軍方借用，因此被登記為公有地。在立委黃建賓居中協調下，縣長饒慶鈴今早代表縣府將最後兩筆縣有地贈與天后宮，數十年地權爭議終於落幕。
⭐2025總回顧
台東天后宮1933年遷移至現址，縣有台東段101-323、101-324兩地號土地原為天后宮使用，1966年國防部軍備局為設置「聯勤台東縣軍眷服務中心（聯勤留守署）」之需借用土地，多年來廟方一直爭取取回土地所有權。
今早縣長饒慶鈴代表縣府，將兩筆土地權狀正式贈與台東天后宮董事長林有德。饒表示，此次是縣府第三度協助天后宮取得原使用土地，過去因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期被軍方借用，這次兩筆地號是軍方借用土地，在獲得議會支持及立委黃建賓協助，在報請行政院核准下完成相關程序。
黃建賓指出，天后宮數十年來經營管理受限，繼5月15日縣府將101-210及101-344號土地贈與給天后宮之後，11月又獲中央同意，天后宮後方101-323及101-324地號土地再由縣府辦理贈與。
「地權爭議全數圓滿落幕，解決困擾廟方及信眾數十年來的問題！」黃建賓強調，天后宮不僅是台東縣的信仰中心，更在公益、文化與教育等領域投入心力，長年辦理元宵遶境，積極傳承台灣民俗信仰，深受在地居民肯定。協助爭取土地歸還天后宮，不僅是感恩天上聖母長年護佑縣民，更落實土地歷史正義，守護媽祖信仰的傳承。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言