花蓮跨年演唱會強化安檢 大型行李禁入、周邊交管啟動

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會明晚在東大門廣場登場，邀請李聖傑、日本樂團Czecho No Republic等人氣卡司接力開唱，並施放300秒、全國最大16吋高空煙火。因應安全考量，警方自明天傍晚6時起實施周邊交通管制，並加派170名人力加強安檢，呼籲民眾配合管制措施，勿攜帶大型行李入場。

花蓮縣政府表示，跨年演唱會將於明晚8時起熱鬧登場，表演卡司橫跨多元世代，包含情歌王子李聖傑、人氣男團Ozone、VERA、金曲歌手魏如昀、阿布絲、柏霖PoLin、張語噥等，並首度邀請曾為「七龍珠改」、「七龍珠超」獻唱片尾曲的日本樂團Czecho No Republic來台演出，並將施放長達300秒的16吋高空煙火，規模為全國最大。

為避免活動期間人車湧入造成交通壅塞，花蓮警分局指出，明天下午6時起至元旦凌晨1時止，將在會場周邊實施階段性交通管制，包括中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興路至中山路）、福町路（中華路至重慶路）、花崗街、博愛街及光復街部分路段，請用路人提前改道或配合現場指揮。

因應日前台北市發生隨機攻擊事件，警方特別強化安全維護，將在中山路兩端及福町夜市出入口設置安檢點，利用交通錐與連桿規畫動線，針對可疑對象盤查與勸導。

縣府強調，活動會場內將設置3處安全檢查點，採目視方式檢查可疑物品，凡攜帶大型行李、置物車等物品者，將禁止進入會場，請民眾配合工作人員指示，以維持人潮動線順暢與活動安全。