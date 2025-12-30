聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

聯合報／ 記者戴永華邱瑞杰／連線報導
馬年紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾的存錢筒，透過紅包傳遞祝福。記者戴永華／攝影
馬年紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾的存錢筒，透過紅包傳遞祝福。記者戴永華／攝影

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生創作，馬年紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，也開放免費索取春聯。另，法鼓山也公布2026年「祥樂豐足」春聯，全國各地全聯、大全聯門市可領取。

⭐2025總回顧

宜蘭代理縣長林茂盛發表馬年紀念紅包及春聯，他說，邁入第33年的歡樂宜蘭年，是凝聚常民生活與節慶的重要活動，主視覺「馬福樂事」是透過孩子的創意與藝術能量，創作色彩繽紛與活力奔騰的白馬，代表前進與突破。

林表示，紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，可DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好樂事。

馬年紀念紅包即日起至明年2月6日開放訂購，單價45元，數量有限售完為止。

法鼓山昨公布2026年「祥樂豐足」春聯，即日起民眾可前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市免費領取結緣。

法鼓山表示，2026年主題為「祥樂豐足」，不僅是祝福，更是踏實的生活方式。方丈和尚果暉法師說，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」把富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

延伸閱讀

賴總統馬年春聯「七喜春來」 明年1月31日起發放

迎接115年 總統府馬年春聯曝光「七喜春來」

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

2026最溫暖的春聯！法鼓山「祥樂豐足」暖心迎春即將開放索取

相關新聞

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班...

疫期停辦多年…基隆國際百貨重啟歲末感恩義賣活動 助創世送弱勢者年禮

基隆國際百貨今年重啟歲末愛心活動，29日起連續3天，在百貨門口舉辦感恩義賣會，所得捐助創世基隆分院。創世也呼籲民眾認購「...

蘭陽愈夜愈美麗快來跨年 宜蘭縣議會紅磚廣場燈景上演音樂燈光秀

宜蘭縣議會紅磚廣場前的耶誕燈飾位於省道旁，吸睛亮眼，每晚亮燈將持續到明年元宵節。主辦單位為了營造蘭陽愈夜愈美麗氛圍，加碼...

歷經馬太鞍堰塞湖救災 花蓮縣府行研處長陳建村調任文化局長

花蓮縣政府調整人事，今天宣布行政暨研考處長陳建村，調派就任花蓮縣文化局長，行研處專員黃一釗接任花蓮縣鳳林地政事務所主任，...

基隆女中儀隊擔任升旗手 基隆元旦升旗展現多元、青銀共融暖實力

基市府社會處今天宣布，元旦升旗典禮1月1日清晨5時50分，基隆轉運站大頂棚下舉行，歡慶2026年第一天，也為「基隆市40...

饒慶鈴視察台東跨年晚會 警方預設200人力、成立緊急應變小組

2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦，今天下午縣長饒慶鈴視察，聽取各局處報告整備情形。警察局長蔡燕明表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。