疫期停辦多年…基隆國際百貨重啟歲末感恩義賣活動 助創世送弱勢者年禮
基隆國際百貨今年重啟歲末愛心活動，29日起連續3天，在百貨門口舉辦感恩義賣會，所得捐助創世基隆分院。創世也呼籲民眾認購「寒士吃飽30－送禮到家」活動，贈送年禮與應急紅包幫助弱勢族群。
創世基隆分院表示，基隆紮根近50年，由已故前董事長林國慶創立的 國際百貨，過去每年都會舉辦愛心義賣，為回饋社會。前幾年因為疫情停辦了好幾年，業者在了解創世需求後，今年再以實際行動力挺弱勢服務，與創世基金會基隆分院聯合舉辦「歲末感恩義賣」，為植物人籌募「送禮到家」經費。
義賣活動29、30、31日連續舉辦3天，每天上午11點至下午5點，在孝二路國際百貨門口舉辦。創世基隆分院邀請民眾響應，讓愛轉動，成為基隆最美好動人的風景。
義賣活動現場集合多家愛心廠商的物資，有吃的、有玩的，以及各式生活用品，還有許多滿額送及捐發票索好禮的活動，義賣所得全數用於幫助創世送禮到家經費，創世基隆分院歡迎大家來挖寶做公益。
創世基隆分院說，今天邀請基隆市議長童子瑋擔任義工，童已擔任多年創世送禮到家義工，除了送關懷年禮到植物人家庭，今天也幫忙叫賣。
創世基隆分院院長李淑婷表示，第36屆寒士吃飽30－送禮到家活動，預計明年2月2日至13日，將年禮與應急紅包送到全台近1萬4000名植物人家庭、寒士、街友、待扶助單親媽媽及清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。認助年禮800元，應急紅包600元，願意捐助者可洽愛心專線（02）2421-4738 。
