蘭陽愈夜愈美麗快來跨年 宜蘭縣議會紅磚廣場燈景上演音樂燈光秀

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
空拍下的宜蘭縣議會紅磚廣場「蘭陽愈夜愈美麗」主燈區，如夢似幻，非常好看，縣府歡迎遊客到宜蘭賞夜景跨年。圖／縣府提供
宜蘭縣議會紅磚廣場前的耶誕燈飾位於省道旁，吸睛亮眼，每晚亮燈將持續到明年元宵節。主辦單位為了營造蘭陽愈夜愈美麗氛圍，加碼上演「音樂燈光秀」每天5場，每次5分鐘，歡迎到宜蘭跨年；遊客可以從進入宜蘭的礁溪鄉開始，一路欣賞美麗燈景，兩天一夜遊，留下美拍與難忘回憶。

⭐2025總回顧

宜蘭距離台北交通方便，縣府為留宿遊客在宜蘭，「蘭陽愈夜愈美麗」計畫逐年擴大，尤其在入冬跨年之際，主要街道點亮美麗燈飾，其中又以礁溪湯圍溝溫泉公園及縣議會紅磚廣場的燈飾最集中，亮眼好拍。

入冬泡湯旺季，縣政府工旅處表示，除了泡湯外，冬戀蘭陽溫泉季在湯圍溝公園設計燈區，省道旁首先映入眼簾是高6公尺、寬9公尺主燈，以蘭陽風景及日本山形縣花笠舞為主題；穿越閃耀光廊，高3.8公尺、寬約3.3公尺的太平山杜鵑花及大白斑蝶，更是拍照打卡熱點。

順著河道漫步，高3公尺「國蘭隧道」彷彿置身花團錦簇的夢幻仙境；展區尾聲「燈光藝術畫作」從壯闊的五峰旗瀑布、靜謐的林美石磐步道到清澈的龍潭湖，還有油杉、金棗與溫泉番茄，呈現宜蘭風情與農產特色。

離開礁溪鄉往北到宜蘭市，省道旁縣議會紅磚廣場是另一處人氣很夯的燈區，主燈高達12公尺耶誕樹吸引很多遊客拍照，主燈燈飾結合宜蘭稻米和穗花棋盤腳意象，每天傍晚5時點燈至晚上10時。

主廣場左側是9.4公尺的麋鹿拉著「冬山河鴨母船」，船上有稻米、奶凍捲等特色物產伴手禮；另一側8.5公尺「泡湯耶誕老人」代表冬山河成功探鑿到溫泉，預告將來的觀光新亮點。

民眾在欣賞主燈的同時，主辦單位特別加碼「音樂燈光秀」，時間從傍晚5時起，整點上秀一次5分鐘，每後一場是晚間9時，伴隨著音樂聲，樹燈跟燈片閃耀跑動，更添浪漫氣氛。

縣府建議遊客可以順遊主燈旁的縣議會門口有全新節慶燈景，9公尺耶誕樹燈串搭配薑餅人，串起各鄉鎮市包括段木香菇、牛舌餅、金棗、哈密瓜、奶凍捲及三星蔥等知名農特產，蠻可愛的。燈飾持續至明年3月3日，宜蘭愈夜愈美麗不可錯過。

礁溪湯圍溝溫泉公園的浪漫燈飾，相當吸睛，愈夜愈美麗。圖／縣府提供
宜蘭縣議會紅磚廣場的「蘭陽愈夜愈美麗」主燈區，如夢似幻，非常好看，歡迎到宜蘭賞夜景跨年。記者戴永華／攝影
礁溪湯圍溝溫泉公園靠近省道旁是高6公尺、寬9公尺主燈，以蘭陽風景及日本山形縣花笠舞為設計圖案。圖／縣府提供
高3.8公尺、寬約3.3公尺的太平山杜鵑花及大白斑蝶，是礁溪湯圍溝溫泉公園的拍照打卡熱點。圖／縣府提供
