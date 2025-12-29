基隆元旦升旗 視障鋼琴家許哲誠演奏獻唱
基隆市元旦升旗典禮將於明年1月1日凌晨5時50分在轉運站大頂棚下舉行，邀請視障鋼琴家許哲誠到場演奏獻唱，當天也會發送限量專屬基隆開港400週年的元旦紀念品。
基隆市政府社會處今天表示，2026基隆市元旦升旗典禮主視覺，以「台灣頭．愛永續．迎未來」為主題，將屬於基隆與400週年的元素呈現在主視覺，讓「愛」在基隆永續，透過曙光在基隆嶼升起的視覺元素，象徵持續成長的未來基隆。
社會處長楊玉欣指出，元旦升旗典禮邀請許哲誠演奏獻唱，基隆市啄木鳥合唱團領唱國歌，舞玲高手舞蹈團則帶來動人歌聲與舞蹈表演，超級籃球聯賽（SBL）基隆市黑鳶籃球隊也將參與升旗典禮。
楊玉欣說，元旦當天從凌晨5時至上午8時，提供基隆火車站南站停車場免費停放汽機車，車位有限，凌晨5時30分開放入場，基隆世紀獅子會、基隆鳳凰獅子會凌晨5時50分起提供熱飲、熱食給市民暖胃，當天也會發送限量專屬基隆開港400週年的元旦紀念品，邀請市民參加「台灣頭」升旗，共同迎向美好未來。
