聽新聞
0:00 / 0:00
歷經馬太鞍堰塞湖救災 花蓮縣府行研處長陳建村調任文化局長
花蓮縣政府調整人事，今天宣布行政暨研考處長陳建村，調派就任花蓮縣文化局長，行研處專員黃一釗接任花蓮縣鳳林地政事務所主任，均自2026年1月2日生效。行研處長一職將由副處長葉俊麟代理。
⭐2025總回顧
陳建村於今年3月就任行研處長，在馬太鞍堰塞湖洪災中，是縣府與中央救災橋梁之一，歷經便當之亂、花蓮官員退群組等爭議事件；更曾因水電志工群組解散，公布業者名單供災民洽詢，被質疑圖利，而罕見動怒稱「如果這是圖利，麻煩移送我」。
縣府指出，陳建村為國立台灣大學法律系畢業，長期投入原住民族文化事務與公共行政工作，曾任行政院原住民族委員會專員、秘書及科長。
陳更曾任花蓮縣文化局科長，熟稔文化政策，並歷任縣府原住民行政處副處長、處長、縣府參議及行研處長，行政歷練完整，並具備跨局處整合經驗，可望帶領文化局深化花蓮多元文化治理，兼顧傳統保存與當代藝文發展。
針對行研處專員黃一釗調派鳳林地政事務所主任，縣府說明，因應馬太鞍溪堰塞湖災害後，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等中區地政業務日益繁重，特別借重黃主任地政專業能力。黃為國立成功大學測量工程學系畢業，長期深耕地政體系，歷任地政事務所多項職務，並曾擔任鳳林地政事務所秘書、花蓮地政事務所主任及縣府地政處副處長，熟稔地政實務與地方需求，有助於強化災後重建及土地行政相關工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言