基隆女中儀隊擔任升旗手 基隆元旦升旗展現多元、青銀共融暖實力

基市府社會處今天宣布，元旦升旗典禮1月1日清晨5時50分，基隆轉運站大頂棚下舉行，歡慶2026年第一天，也為「基隆市400」系列活動揭開序幕。今年邀請基隆女中儀隊同學擔任升旗手，展現基隆多元共榮的生命力及青銀共融暖實力。

社會處表示，考量基隆冬季多雨氣候，元旦升旗典禮循例在基隆轉運站大頂棚舉行，讓民眾可以在更安心及舒適的環境，參與升旗典禮活動。

2026基隆市元旦升旗典禮主視覺，以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為主題，呈現屬於基隆與400年的元素，讓愛在基隆永續。透過曙光在基隆嶼升起的視覺元素，象徵持續成長的未來基隆。

社會處長楊玉欣說，明年元旦升旗典禮，特別邀請基隆城市音樂愛心大使視障鋼琴家許哲誠演奏獻唱、基隆市啄木鳥合唱團領唱國歌、舞玲高手舞蹈團帶來動人歌聲與舞蹈表演，同時也邀請基隆市SBL黑鳶籃球隊一起參與升旗典禮。

元旦升旗活動清晨5時30分開放入場，5時50分由基隆世紀獅子會、基隆鳳凰獅子會提供熱飲、熱食，給到場民眾暖胃。參加元旦升旗，當天準備專屬基隆開港400的元旦紀念品，限量送給現場民眾，送完為止。