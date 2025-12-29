快訊

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

饒慶鈴視察台東跨年晚會 警方預設200人力、成立緊急應變小組

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右二）、副縣長王志輝（右一）今天下午赴跨年晚會會場視察，聽取各單位簡報。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴（右二）、副縣長王志輝（右一）今天下午赴跨年晚會會場視察，聽取各單位簡報。圖／台東縣府提供

2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦，今天下午縣長饒慶鈴視察，聽取各局處報告整備情形。警察局長蔡燕明表示，跨年當日預計部署警民力200人，設置7處服務站、成立緊急應變處理小組，重要路口及會場周邊設置監視設備，安排專人即時監看，預防各類突發狀況。

⭐2025總回顧

《東！帶我走》跨年晚會今年以天后張惠妹當號召，A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代歌手登台演唱，預估吸引數萬人潮湧入台東市。

北捷恐攻事件後，各縣市跨年活動都加強維安戒備，饒慶鈴會同副縣長王志輝前往會場聽取各單位簡報。各單位指出，今年舞台設置三面巨型LED螢幕，並設置舞台延伸台及DJ台，拉近藝人與現場觀眾距離，打造沉浸式的跨年演唱會體驗。周邊設置4處小客車臨時停車場、3處臨時機車停車場。

會場設置120座流動廁所，環保局安排人力每小時巡視整理。財經處也表示，活動會場設餐飲及遊樂設施等共186攤商，民眾以100元現金即可兌換總價值200元的消費加倍券，12月31日下午1時起，可於海濱公園及微光市集兌換，使用期限至2026年1月1日。

警方強調，12月31日上午9時起會場實施車輛淨空措施；自12月30日起至1月1日凌晨，四維路、臨海路及馬亨亨大道等路段將視情形實施交通管制。另於31日下午2時起，將開放多處汽、機車分流臨時停車場，並於跨年夜後段配合人潮進行交通疏散管制。跨年晚會現場禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品；民眾如遇任何狀況，請保持冷靜並配合現場員警引導及各項管制措施。

2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦，縣府各局處視察整備情形。圖／台東縣府提供
2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦，縣府各局處視察整備情形。圖／台東縣府提供
2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦，周邊將設置4處小客車臨時停車場、3處臨時機車停車場。圖／台東縣府提供
2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦，周邊將設置4處小客車臨時停車場、3處臨時機車停車場。圖／台東縣府提供

跨年晚會 台東 停車場

延伸閱讀

守護家園最堅強後盾 台東義消年終表揚感謝無名英雄

東縣助孕每年最高6萬 台東市衛生所人本設計啟用

5.13億元的專案清疏經費到位 台東縣府盯災修重建進度

台東長輩有福了 饒慶鈴宣布：明年2.6萬人健保統統免錢

相關新聞

饒慶鈴視察台東跨年晚會 警方預設200人力、成立緊急應變小組

2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦，今天下午縣長饒慶鈴視察，聽取各局處報告整備情形。警察局長蔡燕明表示，...

宜蘭冬山車站親子遊戲場驚見用過的「保險套」 網批誇張：不只1次了

宜蘭冬山火車站的鐵路橋下是很多家長帶小孩放風的遊戲場，未料有家長日前帶孩子去玩，在綠色草皮上驚見2個用過的保險套，嚇到趕...

知名景點宜蘭望龍埤風景區傳出鴨子被抓？ 公所：數量過多妥善移置

宜蘭員山鄉的望龍埤風景區風光秀麗，鴨群悠游，更曾經是偶像劇拍攝景點，未料最近被遊客發現有人把鴨子抓走，臉書貼文質疑為何可...

迎接2026「歡樂宜蘭年」發表馬年生肖紀念紅包 今天起限量發售

宜蘭縣政府迎接「2026歡樂宜蘭年」設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）...

花蓮拚友善育兒 明年婦嬰疫苗升級、托育人員補助調高

花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，打造友善青年家庭育兒環境，明年規畫新增孕婦RSV疫苗接種、調升口服輪狀病毒疫苗補助至每劑...

廣角鏡／花蓮壽豐石梯坪海域 復育硨磲貝

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域是「海中玫瑰」硨磲貝重要復育基地，在港口社區發展協會推動下，歷經3年調查，去年記錄124顆野生硨磲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。