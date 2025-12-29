饒慶鈴視察台東跨年晚會 警方預設200人力、成立緊急應變小組

2026台東跨年晚會31日晚間在台東市海濱公園舉辦，今天下午縣長饒慶鈴視察，聽取各局處報告整備情形。警察局長蔡燕明表示，跨年當日預計部署警民力200人，設置7處服務站、成立緊急應變處理小組，重要路口及會場周邊設置監視設備，安排專人即時監看，預防各類突發狀況。

《東！帶我走》跨年晚會今年以天后張惠妹當號召，A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代歌手登台演唱，預估吸引數萬人潮湧入台東市。

北捷恐攻事件後，各縣市跨年活動都加強維安戒備，饒慶鈴會同副縣長王志輝前往會場聽取各單位簡報。各單位指出，今年舞台設置三面巨型LED螢幕，並設置舞台延伸台及DJ台，拉近藝人與現場觀眾距離，打造沉浸式的跨年演唱會體驗。周邊設置4處小客車臨時停車場、3處臨時機車停車場。

會場設置120座流動廁所，環保局安排人力每小時巡視整理。財經處也表示，活動會場設餐飲及遊樂設施等共186攤商，民眾以100元現金即可兌換總價值200元的消費加倍券，12月31日下午1時起，可於海濱公園及微光市集兌換，使用期限至2026年1月1日。