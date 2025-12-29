宜蘭冬山車站親子遊戲場驚見用過的「保險套」 網批誇張：不只1次了

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭冬山火車站鐵路橋下的親子遊戲場，驚見用過的「保險套」，家長嚇到趕緊帶小孩離開。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭冬山火車站鐵路橋下的親子遊戲場，驚見用過的「保險套」，家長嚇到趕緊帶小孩離開。圖／翻攝自宜蘭知識+

宜蘭冬山火車站的鐵路橋下是很多家長帶小孩放風的遊戲場，未料有家長日前帶孩子去玩，在綠色草皮上驚見2個用過的保險套，嚇到趕快帶小孩離開，心情難以平復並向公所反映，也把經過貼在臉書；網友表示當地出現保險套已不只一次了，要求主管機關應好好管理。

家長在臉書社群貼文，早上原本想帶孩子到冬山橋下的遊樂場放電，沒想到一上到石溜滑梯附近的草坪，就看到非常明顯、已使用過的保險套。孩子當時正從旁邊經過，讓我非常驚嚇，立刻帶著孩子離開，隨即前往公所反映，心情一直難以平復。

他說，如果家長一時沒注意，讓孩子誤觸甚至誤食，後果不堪設想，令人感到非常不安與不適，公共兒童遊憩空間本該是安全、安心的地方，希望相關單位能重視並妥善處理，提醒近日若有帶孩子前往該處遊玩的爸爸媽媽們，務必多加留意周遭環境，一起守護孩子的安全。

貼文底下一群網友回應「好噁心」、「太扯」、「沒公德心，渣渣也不清理」、「不冷嗎？」、「是惡作劇？還是真的有人在那邊打野砲？」

另有家長類似經驗表示，之前也常帶小孩去，但有一次看到溜滑梯旁有2個保險套，從此沒再帶小孩去過；有網友說「已經不是第一次了」、「「沒記錯的話，已經第三次看到了」、「半夜去尋田水一下，看還有沒有現場live」、「該裝感應式投射燈才對」。

貼文釣出議長張勝德留言「您好，經查為冬山鄉公所維管，已請公所調閱監視器，另請羅東分局加強巡邏，孩子的安全是我最關心的事，避免相同情事再發生」。

冬山鄉公所表示，事發地點是冬山火車站鐵路橋下的石頭溜滑梯，當地有避雨功能，現場有安裝監視品，公所會查看是否能找到或辨識出行為人，將來也會多設置幾處監視器及增設告示牌，公所每天早上會派工作人員打掃環境，呼籲大家發揮公德心，不要亂丟垃圾。

保險套 小孩 火車站

