知名景點宜蘭望龍埤風景區傳出鴨子被抓？ 公所：數量過多妥善移置

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭知名景點望龍埤風景區，傳出有鴨子被抓走，網友臉書貼文質疑為何可以抓？鄉公所委託的「一起幫助雞鴨鵝」社團表示，移置鴨隻均送往合法的護生協會園區安置。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭員山鄉的望龍埤風景區風光秀麗，鴨群悠游，更曾經是偶像劇拍攝景點，未料最近被遊客發現有人把鴨子抓走，臉書貼文質疑為何可以抓？掀起網友熱議。鄉公所說，因民眾放養鴨禽數量過多，造成髒亂臭味，甚至遊客滑倒，所以請民間團體幫忙妥善移置；「一起幫助雞鴨鵝」社團簡小姐表示，移置鴨隻均送往合法的護生協會園區安置。

望龍埤是一處免收費的風景區，碧綠湖水又有「抹茶湖」之稱，向來都是網拍熱門景點，也曾經是偶像劇「下一站，幸福」的花田村。昨天網友貼文「114/12/13 PM 14:50，為什麼他們可以抓走望龍埤的鴨子 !?」貼文畫面有3人以網狀工具把鴨子網起，置入紙箱。

網友紛紛留言「鴨的去向應該交代清楚！」、「冬天，薑母鴨缺貨」、「拿去做鴨賞？」、「工作人員沒有穿戴識別證」。據了解，當天共有9隻鴨被移置。

針對望龍埤移鴨作業引發外界質疑，「一起幫助雞鴨鵝」社團發起人簡小姐表示，13日移鴨行動是員山鄉公所正式委託，且已是第三次受託協助移置鴨禽，所有移置的鴨隻均送往合法的護生協會園區安置，每次救援鴨禽數量與安置去向都會在社團內部公告，資訊公開透明。

簡小姐強調，社團長期募款提供「助糧金」給護生園區，確保園區的雞鴨鵝不被宰殺，安養終老。園區內不僅設有水池等基本設施，也有專職人員負責日常照護與管理，這次移鴨行動完全以動物福祉為前提，盼外界勿被不實訊息誤導，也希望民眾理性看待移置作業，支持兼顧環境管理與動物保護作法。

鄉公所表示，民眾長期放養及餵養鴨禽，導致望龍埤的鴨禽數量過多，飼料及食物殘渣造成埤區周邊環境惡臭髒亂，甚至出現遊客滑倒等，鄉公所為加強管理，兼顧環境衛生與遊憩安全，針對被放養的家禽進行妥善安置，湖區原有自然生態的動物不受影響，感謝民間團體「一起幫助雞鴨鵝」社團等單位配合。

「員山鄉公所是在做對的事」，鄉長張宜樺呼籲民眾切勿隨意放養鴨禽，避免數量失控影響生態平衡；請勿任意餵食鴨禽，減少食物殘渣造成的環境髒亂與氣味問題；共同維護望龍埤整潔與安全環境，讓每位到訪遊客都能有良好的觀景體驗。

民眾放養的鴨子數量太多，隨地便溺，造成環境汙染。圖／取自鄉公所臉書
宜蘭知名景點望龍埤風景區，傳出有鴨子被抓走，網友臉書貼文質疑為何可以抓？鄉公所委託的「一起幫助雞鴨鵝」社團表示，移置鴨隻均送往合法的護生協會園區安置。圖／翻攝自宜蘭知識+
望龍埤是一處免收費的風景區，碧綠湖水又有「抹茶湖」之稱，向來都是網拍熱門景點，也曾經是偶像劇「下一站，幸福」拍攝景點，鄉公所呼籲民眾不要放養鴨子，以免破壞環境。圖／取自鄉公所臉書
望龍埤是一處免收費的風景區，碧綠湖水又有「抹茶湖」之稱，向來都是網拍熱門景點，也曾經是偶像劇「下一站，幸福」拍攝景點，鄉公所呼籲民眾不要放養鴨子，以免破壞環境。圖／取自鄉公所臉書
民眾放養的鴨子數量太多，隨地便溺，造成環境汙染。圖／取自鄉公所臉書
宜蘭知名景點望龍埤風景區，傳出有鴨子被抓走，網友臉書貼文質疑為何可以抓？鄉公所委託的「一起幫助雞鴨鵝」社團表示，移置鴨隻均送往合法的護生協會園區安置。圖／翻攝自宜蘭知識+
望龍埤 鴨子

