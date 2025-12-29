迎接2026「歡樂宜蘭年」發表馬年生肖紀念紅包 今天起限量發售

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
迎接「2026歡樂宜蘭年」所設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，同時也開放免費索取馬年春聯。記者戴永華／攝影
迎接「2026歡樂宜蘭年」所設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，同時也開放免費索取馬年春聯。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府迎接「2026歡樂宜蘭年」設計的年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生創作，馬年紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，同時也開放免費索取馬年春聯，邀請全國民眾除夕夜到宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包。

馬年紀念紅包及春聯發表會邀請由國中小學生所組成的「M&Ocean」樂團擔任表，他們正努力籌募圓夢基金參與美國音樂節，表演中綻放活力、創意與勇氣，以行動詮釋勇敢追夢精神，符合馬年主題強調的生命力與美好希望。

代理縣長林茂盛揭曉馬年紀念紅包及春聯設計成果，他說，邁入第33年的歡樂宜蘭年，是宜蘭縣凝聚常民生活與節慶的重要活動，主視覺「馬福樂事」由成功國小美術班學生共同創作，透過孩子的創意與藝術能量，創作繽紛色彩與活力奔騰的白馬，代表前進與突破。

林茂盛表示，紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好與樂事。

馬年紀念紅包即日起至明年2月6日開放訂購，每份45元，購買200份以上，每份優惠價40元，數量有限售完為止，歡迎前往宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買，或電洽03-9322440分機373、371。

網路訂購可至2026歡樂宜蘭年生肖紀念紅包販售網站申購，訂購辦法請至宜蘭縣文化局官網查詢。

文化局提醒生肖屬馬的民眾可於今天起前往宜蘭縣史館官網申請免費索取紀念紅包，索完為止，或電洽03-9255488分機5015陳先生；馬年春聯同步開放民眾免費索取，索取地點與紀念紅包販賣地點相同，每人限領1份。

馬年紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾的存錢筒，透過紅包傳遞祝福。記者戴永華／攝影
馬年紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾的存錢筒,透過紅包傳遞祝福。記者戴永華／攝影
迎接「2026歡樂宜蘭年」所設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，代理縣長林茂盛歡迎全國民眾於除夕夜到宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包。記者戴永華／攝影
迎接「2026歡樂宜蘭年」所設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，代理縣長林茂盛歡迎全國民眾於除夕夜到宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包。記者戴永華／攝影
迎接「2026歡樂宜蘭年」所設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，同時也開放免費索取馬年春聯。記者戴永華／攝影
迎接「2026歡樂宜蘭年」所設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，同時也開放免費索取馬年春聯。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛發送「2026歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包，紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，同時也開放免費索取馬年春聯。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛發送「2026歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包，紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，同時也開放免費索取馬年春聯。記者戴永華／攝影

