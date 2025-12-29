迎接2026「歡樂宜蘭年」發表馬年生肖紀念紅包 今天起限量發售

宜蘭縣政府迎接「2026歡樂宜蘭年」設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生創作，馬年紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，同時也開放免費索取馬年春聯，邀請全國民眾除夕夜到宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包。

馬年紀念紅包及春聯發表會邀請由國中小學生所組成的「M&Ocean」樂團擔任表，他們正努力籌募圓夢基金參與美國音樂節，表演中綻放活力、創意與勇氣，以行動詮釋勇敢追夢精神，符合馬年主題強調的生命力與美好希望。

代理縣長林茂盛揭曉馬年紀念紅包及春聯設計成果，他說，邁入第33年的歡樂宜蘭年，是宜蘭縣凝聚常民生活與節慶的重要活動，主視覺「馬福樂事」由成功國小美術班學生共同創作，透過孩子的創意與藝術能量，創作繽紛色彩與活力奔騰的白馬，代表前進與突破。

林茂盛表示，紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好與樂事。

馬年紀念紅包即日起至明年2月6日開放訂購，每份45元，購買200份以上，每份優惠價40元，數量有限售完為止，歡迎前往宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買，或電洽03-9322440分機373、371。

網路訂購可至2026歡樂宜蘭年生肖紀念紅包販售網站申購，訂購辦法請至宜蘭縣文化局官網查詢。