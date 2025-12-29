快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮拚友善育兒 明年婦嬰疫苗升級、托育人員補助調高

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，明年規畫新增孕婦RSV疫苗接種、調升口服輪狀病毒疫苗補助，並提高準公共托育全職托育人員獎勵金。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，明年規畫新增孕婦RSV疫苗接種、調升口服輪狀病毒疫苗補助，並提高準公共托育全職托育人員獎勵金。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，打造友善青年家庭育兒環境，明年規畫新增孕婦RSV疫苗接種、調升口服輪狀病毒疫苗補助至每劑4000元，並提高準公共托育全職托育人員獎勵金至每月2500元，全面強化孕產、幼兒及托育照護。

⭐2025總回顧

縣長徐榛蔚重視青年家庭養育與婦嬰健康，自2019年推動「好孕三大禮」，提供高風險孕產婦健康管理、婦嬰照護營養券及新生兒先天性代謝異常疾病篩檢等服務；隔年升級為「七大好孕禮」，再納入妊娠糖尿病、母血唐氏症篩檢、百日咳疫苗及泌乳諮詢，照護更全面。

縣府指出，好孕政策推動以來持續滾動檢討，依婦嬰不同階段需求整合資源，今年在「孕前階段」新增醫療性凍卵補助，提供每案6萬元；「孕中階段」新增子癲前症篩檢；「產後階段」補助口服輪狀病毒疫苗每劑2000元，提升幼兒防護力。

縣府明年規畫進一步優化婦幼政策，在「孕中階段」導入每劑7680元的孕婦RSV疫苗，透過孕期接種提升孕婦與胎兒保護力；「產後階段」輪狀病毒疫苗補助提高至每劑4000元。

在托育方面，縣府今年將準公共托育全職托育人員獎勵金提高為每月2000元、最高4000元，明年將再調升至每月2500元、最高5000元，肯定第一線照顧人員付出，穩定托育量能。

縣府強調，將持續傾聽家庭與照顧者需求，完善婦幼各階段支持措施，讓家庭在花蓮「敢生、好養、安心」，新增補助項目將待明年總預算審定後再行公告。

花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，明年規畫新增孕婦RSV疫苗接種、調升口服輪狀病毒疫苗補助，並提高準公共托育全職托育人員獎勵金。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，明年規畫新增孕婦RSV疫苗接種、調升口服輪狀病毒疫苗補助，並提高準公共托育全職托育人員獎勵金。圖／花蓮縣政府提供

托育 疫苗 篩檢

延伸閱讀

提供更有溫度服務 1999導入AI升級 蔣萬安曝下階段目標

欣興廢水廠升級核心設備 強化綠色製造

燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

新冠重症個案今年已1699例 台大專家曝多為長者：逾9成未接種疫苗

相關新聞

迎接2026「歡樂宜蘭年」發表馬年生肖紀念紅包 今天起限量發售

宜蘭縣政府迎接「2026歡樂宜蘭年」設計的馬年紀念紅包及春聯今天亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精彩）...

花蓮拚友善育兒 明年婦嬰疫苗升級、托育人員補助調高

花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，打造友善青年家庭育兒環境，明年規畫新增孕婦RSV疫苗接種、調升口服輪狀病毒疫苗補助至每劑...

廣角鏡／花蓮壽豐石梯坪海域 復育硨磲貝

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域是「海中玫瑰」硨磲貝重要復育基地，在港口社區發展協會推動下，歷經3年調查，去年記錄124顆野生硨磲...

改善七堵火車站周邊道路環境讓通勤消費更舒適 台5線改善工程第2期啟動

基隆市七堵區光明路改善第2期工期即將動工，基市府工務局今天表示，工程範圍是從七堵火車站至明德二路口，透過人行道、排水、照...

基隆轉運站空間升級 全新廣場亮相 呼應國門廣場 步行空間更完善

基隆市原國光客運臨時站址，已施工改造成廣場空間，並設臨時停車區、計程車招呼站，方便往來轉運站民眾接送及搭計程車。交通處今...

花蓮港口社區守護「海中玫瑰」 復育30顆保育物種硨磲貝

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域為「海中玫瑰」硨磲貝重要復育基地，在港口社區發展協會推動下，去年記錄124顆野生硨磲貝，其中諾亞硨磲占比逾9成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。