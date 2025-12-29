花蓮拚友善育兒 明年婦嬰疫苗升級、托育人員補助調高

花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，打造友善青年家庭育兒環境，明年規畫新增孕婦RSV疫苗接種、調升口服輪狀病毒疫苗補助至每劑4000元，並提高準公共托育全職托育人員獎勵金至每月2500元，全面強化孕產、幼兒及托育照護。

縣長徐榛蔚重視青年家庭養育與婦嬰健康，自2019年推動「好孕三大禮」，提供高風險孕產婦健康管理、婦嬰照護營養券及新生兒先天性代謝異常疾病篩檢等服務；隔年升級為「七大好孕禮」，再納入妊娠糖尿病、母血唐氏症篩檢、百日咳疫苗及泌乳諮詢，照護更全面。

縣府指出，好孕政策推動以來持續滾動檢討，依婦嬰不同階段需求整合資源，今年在「孕前階段」新增醫療性凍卵補助，提供每案6萬元；「孕中階段」新增子癲前症篩檢；「產後階段」補助口服輪狀病毒疫苗每劑2000元，提升幼兒防護力。

縣府明年規畫進一步優化婦幼政策，在「孕中階段」導入每劑7680元的孕婦RSV疫苗，透過孕期接種提升孕婦與胎兒保護力；「產後階段」輪狀病毒疫苗補助提高至每劑4000元。

在托育方面，縣府今年將準公共托育全職托育人員獎勵金提高為每月2000元、最高4000元，明年將再調升至每月2500元、最高5000元，肯定第一線照顧人員付出，穩定托育量能。