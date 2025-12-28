改善七堵火車站周邊道路環境讓通勤消費更舒適 台5線改善工程第2期啟動

基隆市七堵區光明路改善第2期工期即將動工，基市府工務局今天表示，工程範圍是從七堵火車站至明德二路口，透過人行道、排水、照明及交通設施硬體提升，串聯完整的步行系統，讓民眾通勤或購物，用路環境都能更安全舒適。

基市府分5期推動台5線（七堵區光明路至暖暖區八堵路）提升道路品質計畫，全線共3.6公里。第1期從崇禮街七堵地下道至東新街長興地下道，今年在6月完工。

第2期工程自長興地下道至明德二路口，今年10月28日決標，工程經費約3130萬元，預計工期9個月。工務處12月16日召開施工前說明會，聽取居民及民意代表意見，確保工程執行更貼近民意。

工務處土木工程科長張佑竹表示，七堵火車站是七堵地區最重要的交通門戶，周邊有傳統市場商圈，每日通勤及採買人流匯集。台5線改善工程優先改善車站周邊區域，第1期工程已成功優化行人通行環境與街道景觀，發揮示範作用。

張佑竹說，第2期工程將由七堵火車站延伸至明德二路口，將延續第1期整合人行道、排水、照明及交通設施的經驗，透過系統性的硬體提升，逐步串聯完整且連續的步行系統，讓市民不論是通勤或購物，都能享有更安全、舒適的用路環境。