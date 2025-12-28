聽新聞
基隆轉運站空間升級 全新廣場亮相 呼應國門廣場 步行空間更完善
基隆市原國光客運臨時站址，已施工改造成廣場空間，並設臨時停車區、計程車招呼站，方便往來轉運站民眾接送及搭計程車。交通處今天表示，這處全新廣場僅供步行通行，臨時停車區僅供臨停使用，期待民眾共同維護廣場環境。
國光客運基隆站原位在舊火車站右前方，是基隆許多前往台北等外縣市通勤族或旅客的共同記憶。基隆火車站改建半地下化，並在地面層興建基隆城際轉運站興建，同時打通忠一路連接中山一路，並在2018年4月間拆除國光客運基隆車站。
市府先前城際轉運站旁設置國光客運臨時站，轉運站去年7月啟用，國光客運進駐後，臨時站就閒置。市府規畫在原國光客運基隆站和臨時站區域靠近轉運站區域，設置接送區和計程車排班區，讓民眾交通接駁更加安全便利。
市府將這處空間改善工程納入「市港再生標竿計畫」整體規畫，由都市發展處負責設計「國門連接廣場」，工務處負責施工，闢建成廣場，可串接鄰近的國門廣場、海洋廣場、西岸旅運中心、轉運站和火車站，延續友善人行動線，讓市中心視覺更通透，並讓市民多一處休憩空間。
交通處說，歷經2個多月施工，國光臨時站區域全新廣場日前開放，完成從東岸郵輪旅客中心，經海洋廣場、國門廣場到基隆轉運站、基隆火車站的人行動線。基隆轉運站每日約有2萬人次民眾進出，搭車接駁和步行都更舒適，也有助提升國外旅客搭郵輪來台後，對基隆國門的第一印象。
交通處表示，國門連接廣場在臨港西街道路一側，有規畫計程車招呼站、臨時停車區和卸貨車格，民眾往返基隆轉運站或火車站，轉乘大眾運輸時可多加利用。廣場僅供步行，禁止一般或未申請車輛行駛及停放，臨時停車區亦僅供臨時停車使用，期待民眾不要違規，共同維護這處全新的廣場空間。
