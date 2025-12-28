花蓮港口社區守護「海中玫瑰」 3年復育130顆保育物種硨磲貝

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域為「海中玫瑰」硨磲貝重要復育基地，在港口社區發展協會推動下，歷經3年調查，已記錄約130顆野生硨磲貝，其中諾亞硨磲占比逾9成，部分個體可成長至30公分以上，復育成功移植試驗1月個月後放入石梯坪安全海域，展現海洋保育成果。

港口村阿美族部落世代依海而生，隨著東海岸交通發展、觀光人潮年逾20萬人次，加上外來過度捕撈，當地海洋生態承受巨大壓力，硨磲貝更一度遭大量挖取。

為守護珍貴的珊瑚礁生態，港口社區發展協會自2022年起向海洋保育署提出海洋守護計畫，號召族人投入保育行動。在海保署在地守護計畫支持下，部落成立由熟悉海域的潛水高手組成監測小隊，長期進行生物調查。

監測團隊每次下水調查面積約200平方公尺，最深可至15公尺，沿著石門洞至港口部落海祭場、長約6公里海岸線畫分為六區，透過三角定位法記錄硨磲貝位置，並以水下攝影、測量框與衛星定位完整建檔。平均密度每100平方公尺約0.5至4顆，確認4種硨磲貝分布，以諾亞硨磲占92%為大宗，再來依序是占4.4％長硨磲，占1.7％鱗硨磲，占0.8％圓硨磲。

港口社區發展協會常務理事陳杰敏指出，硨磲貝具備高度定著性，幼生附著於礁石後，往往終其一生不再移動，成為保育與移植的重要關鍵。協會依據硨磲貝生長位置進行適度移置，將原本位於碎浪區或退潮帶、易受破壞的個體，移往相對安全的珊瑚礁環境，成功提升存活率，約7成以上可成長至30公分以上，並多分布於類似鳥巢的珊瑚群落中。

陳杰敏說，若以石梯坪為中心，向南至台東三仙台才開始出現硨磲貝族群，向北至豐濱新社、磯崎及七星潭一帶皆未發現明確紀錄，南方澳豆腐岬則有零星分布。澎湖、綠島與蘭嶼同樣可見硨磲貝，但不同海域在顏色與品種上差異明顯，其中石梯坪以褐紅色外套膜居多，具高度辨識度。