快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

張惠妹要陪台東鄉親迎接2026！ 跨年晚會周遭交通管制圖出爐

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東跨年晚會從12月31日上午9時起淨空車輛，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段也將實施交通管制。圖／警方提供
台東跨年晚會從12月31日上午9時起淨空車輛，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段也將實施交通管制。圖／警方提供

2026年台東跨年晚會將在台東市國際地標登場，天后張惠妹（aMEI）、A-Lin將返鄉陪台東鄉親迎接新年到來，警方提醒，12月31日上午9時起，活動會場車輛須淨空，12月30日0時起至2026年1月1日凌晨2時止，會場四維路、臨海路及亨亨路段實施交通管制。

⭐2025總回顧

《東！帶我走｜東漂去旅行》跨年演唱會在海濱公園國際地標登場，今年由張惠妹壓軸演出，另有A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代卡司到場，台東縣政府推出「入住送金幣」活動，自2025年12月30日起入住特約旅宿並加入會員，可獲得1000枚TTPUSH金幣（新台幣100元）。

台東警分局表示，活動當日上午9時國際地標實施車輛淨空措施，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段將實施交通管制，請用路人提前改道行駛。

警方指出，會場周遭各停車場將自12月31日下午2時起開放停放，機車可停放於四維路底（台東地標前）、自來水公司第十區管理處前空地臨時停車場，以及馬亨亨大道自行車道（臨海路至中山路）。汽車可停放於四維路段西向東車道（臨海路至中華路）、中正路與南海路口臨時停車場、大同路底停車場，以及馬亨亨大道機車道（臨海路至中山路）。

警方提醒，停放於四維路段西向東車道臨時停車場之車輛，必須在2026年1月1日2時前駛離，逾時未離場致影響交通者，將依法拖吊。

此外，活動期間臨海路段（桂林南路至馬亨亨大道）嚴禁路邊停車；並將於2026年1月1日0時20分起，針對臺11線與中華大橋南端交接處、臨海路一段與桂林南路口、馬亨亨大道與勝利街口等路段，實施汽車禁止進入臨海路段之交通管制，以利人潮疏散。

台東跨年晚會預計從12月31日上午9時起淨空車輛，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段也將實施交通管制。圖／警方提供
台東跨年晚會預計從12月31日上午9時起淨空車輛，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段也將實施交通管制。圖／警方提供
台東跨年晚會預計從12月31日上午9時起淨空車輛，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段也將實施交通管制。圖／警方提供
台東跨年晚會預計從12月31日上午9時起淨空車輛，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段也將實施交通管制。圖／警方提供
張惠妹跨年將在台東開唱。圖／台東縣政府提供
張惠妹跨年將在台東開唱。圖／台東縣政府提供

台東 停車場

延伸閱讀

台東跨年／天后張惠妹坐鎮！玖壹壹搭飛機快閃　超狂表演合作搶先看

張惠妹壓軸跨年 台東警將動員200名警民力維安

張惠妹、A-Lin 同台！2026台東跨年晚會「主舞台背景高達3層樓」搶先看

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

相關新聞

花蓮193縣道拓寬 拚春節前通車

花蓮縣政府為分散台9線車流，獲中央核定8億7000萬元，推動縣道193線北段新闢外環道工程，途經七星潭風景區海岸線，原定...

張惠妹要陪台東鄉親迎接2026！ 跨年晚會周遭交通管制圖出爐

2026年台東跨年晚會將在台東市國際地標登場，天后張惠妹（aMEI）、A-Lin將返鄉陪台東鄉親迎接新年到來，警方提醒，...

基捷先期工程30日啟動 整治百福公園

基隆捷運經費還卡在交通部審議，基隆市政府與新北市政府已取得共識，本月30日舉行先期工程開工典禮，先辦理SB19站址百福公...

經過七星潭風景區海岸線 花蓮193線拓寬工程農曆年前通車

花蓮縣政府為分散台9線車流，獲中央核定8億7000萬元，推動縣道193線北段新闢外環道工程，原定今年底完工，但配合相關單...

太巧了！台東漁民捕獲3尾地震魚 傍晚規模6.1強震來襲

台東這個月24日下午大地震發生前，成功鎮新港漁港有漁民出海作業時，意外捕獲3隻體型不小的「地震魚」，沒想到當天傍晚，真的...

基隆捷運先期工程...侯友宜、謝國樑30日首開工 盼中央加速核定

基隆捷運經費還卡在交通部審議，「機電系統及軌道統包工程」雖已完成議價，但採「保留決標」，待中央核定工程經費後就能開工。基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。