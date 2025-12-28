張惠妹要陪台東鄉親迎接2026！ 跨年晚會周遭交通管制圖出爐

2026年台東跨年晚會將在台東市國際地標登場，天后張惠妹（aMEI）、A-Lin將返鄉陪台東鄉親迎接新年到來，警方提醒，12月31日上午9時起，活動會場車輛須淨空，12月30日0時起至2026年1月1日凌晨2時止，會場四維路、臨海路及馬亨亨路段實施交通管制。

《東！帶我走｜東漂去旅行》跨年演唱會在海濱公園國際地標登場，今年由張惠妹壓軸演出，另有A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代卡司到場，台東縣政府推出「入住送金幣」活動，自2025年12月30日起入住特約旅宿並加入會員，可獲得1000枚TTPUSH金幣（新台幣100元）。

台東警分局表示，活動當日上午9時國際地標實施車輛淨空措施，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段將實施交通管制，請用路人提前改道行駛。

警方指出，會場周遭各停車場將自12月31日下午2時起開放停放，機車可停放於四維路底（台東地標前）、自來水公司第十區管理處前空地臨時停車場，以及馬亨亨大道自行車道（臨海路至中山路）。汽車可停放於四維路段西向東車道（臨海路至中華路）、中正路與南海路口臨時停車場、大同路底停車場，以及馬亨亨大道機車道（臨海路至中山路）。

警方提醒，停放於四維路段西向東車道臨時停車場之車輛，必須在2026年1月1日2時前駛離，逾時未離場致影響交通者，將依法拖吊。