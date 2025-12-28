基捷先期工程30日啟動 整治百福公園

基隆捷運經費還卡在交通部審議，基隆市政府與新北市政府已取得共識，本月30日舉行先期工程開工典禮，先辦理SB19站址百福公園整治作業先期工程，以確保整體建設時程不受影響。

基隆市政府前天召開「基隆捷運推動專案小組」專案會議，交通處表示，目前工程經費仍由中央審議中，先期工程會先排除主體工程障礙；會中也期盼中央能盡速完成經費審議作業，讓基隆捷運建設能如期推進。

先期工程為降低主體工程施工時，對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響，包括捷運沿線植栽移植、擋土排樁、建物拆除、排水設施暨水土保持工程和景觀復舊等，基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜30日會共同出席。交通處說，未來基捷不僅能滿足市民通勤需求，將引領沿線聚落轉型與都市發展。

交通部規畫基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，基隆境內有5站。新北捷運局指出，盼中央加速審議，拚2033年完工。交通部鐵道局表示，全力協助，盡早函報行政院工程會審議。

新北市捷運局表示，隨市場行情，以及車站比照汐東線樣式，從陽春型類似輕軌車站提升至中運量車站，並在部分站點設置跨越式天橋，原先提報經費增至1261億元，不過為加速審議，已經在第2次提報中央時降為綜合規畫畫定的696億元內。