花蓮193縣道拓寬 拚春節前通車

花蓮縣政府為分散台9線車流，獲中央核定8億7000萬元，推動縣道193線北段新闢外環道工程，途經七星潭風景區海岸線，原定今年底完工，但配合相關單位調整原有管線，工期將展延，縣府建設處表示，預計在明年農曆年前完工通車。

縣府推動三棧至七星潭間約7公里路段拓寬到20公尺，獲得交通部公路局補助，前年5月開工，由於路線鄰近加灣普查考古遺址，去年底施工時，還曾在遺址東南側相距約百公尺處的193線2K+200至2K+300挖到多片陶片、石器，初步認為屬於距今2000至300年鐵器時代的靜浦文化。

縣府建設處長鄧子榆說，挖掘出文物時一度暫停施工，並調整工序，調度人員機器先做其他路段，減少對全段工期的影響。後來經過考古試掘後復工，大致還算順利。原本這個月底要完工，不過拓寬路段有許多叉路，交會處若新舊路線高度不合，必須調整原有管線，為配合管線調整工程稍有延宕，預計在明年農曆年前完工。

縣府表示，施工路段北起三棧，南到新城鄉民有街路口，為完整保存沿岸防風保安林與密植林帶，路線採往西移及向西側拓寬，完工後可分擔台9線車流，並解決三棧到七星潭的交通瓶頸。