快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮193縣道拓寬 拚春節前通車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮193縣道北端拓寬工程進入收尾階段，預計明年農曆年前完工通車。記者王燕華／攝影
花蓮193縣道北端拓寬工程進入收尾階段，預計明年農曆年前完工通車。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府為分散台9線車流，獲中央核定8億7000萬元，推動縣道193線北段新闢外環道工程，途經七星潭風景區海岸線，原定今年底完工，但配合相關單位調整原有管線，工期將展延，縣府建設處表示，預計在明年農曆年前完工通車。

⭐2025總回顧

縣府推動三棧至七星潭間約7公里路段拓寬到20公尺，獲得交通部公路局補助，前年5月開工，由於路線鄰近加灣普查考古遺址，去年底施工時，還曾在遺址東南側相距約百公尺處的193線2K+200至2K+300挖到多片陶片、石器，初步認為屬於距今2000至300年鐵器時代的靜浦文化。

縣府建設處長鄧子榆說，挖掘出文物時一度暫停施工，並調整工序，調度人員機器先做其他路段，減少對全段工期的影響。後來經過考古試掘後復工，大致還算順利。原本這個月底要完工，不過拓寬路段有許多叉路，交會處若新舊路線高度不合，必須調整原有管線，為配合管線調整工程稍有延宕，預計在明年農曆年前完工。

縣府表示，施工路段北起三棧，南到新城鄉民有街路口，為完整保存沿岸防風保安林與密植林帶，路線採往西移及向西側拓寬，完工後可分擔台9線車流，並解決三棧到七星潭的交通瓶頸。

花蓮 農曆年

延伸閱讀

紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車

經過七星潭風景區海岸線 花蓮193線拓寬工程農曆年前通車

竹市春節前發紅包！市民每人發5000元 領取懶人包一次看

20分鐘穿越天山！全球最長高速隧道通車 貫連南北新疆公路

相關新聞

花蓮193縣道拓寬 拚春節前通車

花蓮縣政府為分散台9線車流，獲中央核定8億7000萬元，推動縣道193線北段新闢外環道工程，途經七星潭風景區海岸線，原定...

基捷先期工程30日啟動 整治百福公園

基隆捷運經費還卡在交通部審議，基隆市政府與新北市政府已取得共識，本月30日舉行先期工程開工典禮，先辦理SB19站址百福公...

經過七星潭風景區海岸線 花蓮193線拓寬工程農曆年前通車

花蓮縣政府為分散台9線車流，獲中央核定8億7000萬元，推動縣道193線北段新闢外環道工程，原定今年底完工，但配合相關單...

太巧了！台東漁民捕獲3尾地震魚 傍晚規模6.1強震來襲

台東這個月24日下午大地震發生前，成功鎮新港漁港有漁民出海作業時，意外捕獲3隻體型不小的「地震魚」，沒想到當天傍晚，真的...

基隆捷運先期工程...侯友宜、謝國樑30日首開工 盼中央加速核定

基隆捷運經費還卡在交通部審議，「機電系統及軌道統包工程」雖已完成議價，但採「保留決標」，待中央核定工程經費後就能開工。基...

演唱會爭議延燒 宜蘭市取消王ADEN跨年演出改由陳芳語開唱

歌手王ADEN因臭臉風波遭炎上，台北市、宜蘭市接連取消他的跨年演出。宜蘭市公所今天宣布，將由實力派女歌手陳芳語接手開唱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。