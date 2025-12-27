科技輔助打擊汙染 台東今年已罰35件環境違規

快訊

中央社／ 台東縣27日電

台東縣政府突破人力限制，採用無人機和縮時攝影等科技，今年截至11月底已取締裁罰35件包括燃燒、丟棄廢棄物等污染案件。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，環保局將污染稽查工作導入科技利器，結合無人機空拍、監視系統及縮時攝影等科技設備，即時獲取污染行為或狀態影像，或長時間監控拍攝影像，有效突破以往人力稽查時間與空間的限制，精準掌握污染熱點，提升違規查緝效率，讓污染行為無所遁形。

根據統計，今年1月至11月底，透過科技設備共取締裁罰35件污染案件，其中縮時攝影查獲28件、無人機偵破露天燃燒7件，罰鍰合計新台幣4萬2000元；此外更偵測出5處廢棄物非法棄置點，有效守護台東的藍天淨土。

台東縣政府表示，透過科技輔助執法，展現了縣府推動「高效率、快思維」的具體成果。朝向聯合國永續發展目標 （SDG）第6項「淨水及衛生」及第11項「永續城鄉」等目標邁進。科技執法的目的並非裁罰，而是為了警惕行為人，呼籲民眾切勿心存僥倖。

