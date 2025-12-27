快訊

年輕世代的海岸想像 「觀濤一隙」勇奪台東市公共藝術徵件冠軍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市公所主辦的「海之藝境」公共藝術徵件，今天在公所大禮堂揭曉競圖結果，其中由一群平均年齡僅25歲的年輕創作者拿下冠軍。圖／台東市公所提供
台東市公所主辦的「海之藝境」公共藝術徵件，今天在公所大禮堂揭曉競圖結果，其中由一群平均年齡僅25歲的年輕創作者拿下冠軍。圖／台東市公所提供

海風、浪聲，再加上一點年輕創意，台東市海濱未來即將多1件讓人駐足的公共藝術。市公所主辦的「海之藝境」公共藝術徵件，今天在公所大禮堂揭曉競圖結果，其中由一群平均年齡僅25歲的年輕創作者拿下冠軍，作品概念一曝光，就讓不少人眼睛一亮。

這屆「海之藝境」以市區海濱公園白橋南側為創作基地，邀請創作者從海洋、土地與永續出發，為公共空間注入新的想像。活動自上月開放徵件，短短1個半月就吸引全國各地超過40件作品投稿，題材橫跨地景藝術、裝置設計與互動空間，讓評審直呼「選得很掙扎」。

最終奪下第1名的作品「觀濤一隙」，由來自台南的4人團隊共同創作，成員皆為成功大學建築系校友或在學學生。作品以2道細長、向海延伸的量體為主體，造型彷彿被定格在陸地上的浪花，遠看低調，走近卻能感受到海浪的節奏。

創作團隊選用天然石塊與莿竹作為材料，希望讓「海」不只是被觀看的風景，而是能被走進、被觸碰、被身體感受的空間。

評審指出，觀濤一隙不僅造型簡潔有力，也巧妙回應台東海岸線的自然尺度，讓人能在作品之中停下腳步，看海、聽浪、放空片刻，展現公共藝術與生活結合的可能。

除冠軍作品外，競圖也選出多件風格各異的優秀創作，未來公所將配合整體規畫與安全評估，逐步推動作品於海濱公園設置。透過這場競圖，不只讓藝術走進日常，也讓海洋永續的理念，悄悄成為城市風景的一部分。

奪下第1名的作品「觀濤一隙」，創作團隊希望讓「海」不只是被觀看的風景，而是能被走進、被觸碰、被身體感受的空間。圖／台東市公所提供
奪下第1名的作品「觀濤一隙」，創作團隊希望讓「海」不只是被觀看的風景，而是能被走進、被觸碰、被身體感受的空間。圖／台東市公所提供

公共藝術 台東 永續

