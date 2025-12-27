經過七星潭風景區海岸線 花蓮193線拓寬工程農曆年前通車
花蓮縣政府為分散台9線車流，獲中央核定8億7000萬元，推動縣道193線北段新闢外環道工程，原定今年底完工，但配合相關單位調整原有管線，工期將展延，縣府建設處表示，預計在明年農曆年前完工通車。
193線北端經過七星潭風景區海岸線，縣府推動將三棧至七星潭間約7公里路段拓寬到20公尺，獲得交通部公路局補助，前年5月開工。
由於路線鄰近加灣普查考古遺址，去年底施作橋墩基礎工程時，還曾在遺址東南側相距約百公尺處的193線2K+200至2K+300挖到多片陶片、石器，初步認為屬於距今2000至300年鐵器時代的靜浦文化。
縣府建設處長鄧子榆說，挖掘出文物時一度暫停施工，並調整工序，調度人員機器先做其他路段，減少對全段工期的影響。後來經過考古試掘後復工，大致還算順利。原本這個月底要完工，不過拓寬路段有許多叉路，交會處若新舊路線高度不合，必須調整原有管線，為配合管線調整工程稍有延宕，預計趕在明年農曆年前完工。
縣府表示，施工路段北起三棧，南到新城鄉民有街路口，為完整保存沿岸的防風保安林與密植林帶，道路路線採往西移及向西側拓寬，完工後可以分擔台9線車流，同時解決三棧到七星潭的交通瓶頸問題，提供更好的行車體驗。
