太巧了！台東漁民捕獲3尾地震魚 傍晚規模6.1強震來襲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東這個月24日下午大地震發生前，成功鎮新港漁港有漁民出海作業時，意外捕獲3隻體型不小的「地震魚」，沒想到當天傍晚，真的發生規模6.1地震。圖／民眾提供
台東這個月24日下午大地震發生前，成功鎮新港漁港有漁民出海作業時，意外捕獲3隻體型不小的「地震魚」，沒想到當天傍晚，真的發生規模6.1地震。圖／民眾提供

台東這個月24日下午大地震發生前，成功鎮新港漁港有漁民出海作業時，意外捕獲3隻體型不小的「地震魚」，沒想到當天傍晚，真的發生規模6.1地震，時間點之巧合，讓在地漁民直呼「真的太剛好了」。

捕獲地震魚並非罕見，但一次網到3尾，對老經驗的漁民來說也相當少見。漁民回憶，當下看到3隻地震魚同時入網，心裡還忍不住嘀咕「會不會真的要地震了？」沒想到話才說完沒多久，傍晚地牛就翻身，讓人不寒而慄，也讓地震魚能預知地震的傳說再次被提起。

所謂的地震魚，學名為皇帶魚，又被稱作龍宮使者，是棲息於深海的魚種，平時極少出現在近海。漁民與部分研究推測，可能因海底環境變化、地殼活動或水壓異常，才會迫使牠們浮上海面，進而被人類捕獲，因此常被民間視為地震前兆。

不過，也有專家提醒，地震魚出現與地震之間，並沒有明確的科學因果證據，多半仍屬巧合。加上皇帶魚肉質口感不如常見魚類，市場拍賣價格不高，漁民通常也只是看稀奇。

地震魚 漁民

