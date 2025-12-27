快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

基隆捷運先期工程...侯友宜、謝國樑30日首開工 盼中央加速核定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府昨召開「基隆捷運推動專案小組」第41次會議，就基隆捷運先期工程推動及開工典禮說明。圖／基隆市政府提供
基隆市政府昨召開「基隆捷運推動專案小組」第41次會議，就基隆捷運先期工程推動及開工典禮說明。圖／基隆市政府提供

基隆捷運經費還卡在交通部審議，「機電系統及軌道統包工程」雖已完成議價，但採「保留決標」，待中央核定工程經費後就能開工。基隆市政府與新北市政府已取得共識，優先推動先期工程，本月30日舉行先期工程開工典禮，先辦理SB19站址百福公園整治作業先期工程，以確保整體建設時程不受影響。

⭐2025總回顧

基隆市政府昨召開「基隆捷運推動專案小組」第41次會議，就基隆捷運先期工程推動及開工典禮說明。交通處表示，目前基隆捷運工程經費仍由中央審議中，基隆市政府與新北市政府已取得共識，將優先推動先期工程，以確保整體建設時程不受影響，並排除主體工程障礙；同時也期盼中央能盡速完成經費審議作業，讓基隆捷運建設能如期推進。

30日先期工程針對SB19站址百福公園周邊辦理擋土牆整治作業、捷運沿線周邊植栽移植等工作，以因應捷運主體工程之需求，並降低對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響。基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜都會出席。

新北捷運局指出，先期工程內容為降低主體工程施工時，對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響，包括捷運沿線植栽移植、擋土排樁、建物拆除、排水設施暨水土保持工程和景觀復舊等。

交通部規畫基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，基隆境內有5站。新北捷運局指出，盼中央加速審議，拚2033年完工。交通部鐵道局表示，全力協助，盡早函報行政院工程會審議。

新北市捷運局表示，隨市場行情，以及車站比照汐東線樣式，從陽春型類似輕軌車站提升至中運量車站，並在部分站點設置跨越式天橋，原先提報價格增至1261億元，不過為加速審議，已經在第2次提報中央時降為綜合規劃核定的696億元內。

基隆市府交通處說，未來基隆捷運不僅能滿足市民通勤與移動需求，更能引領沿線聚落轉型與整體都市發展。

昨會議國立台灣大學土木工程學系教授廖慶隆，針對「都市軌道建設與都市發展」專題演講，說明軌道建設帶動都市發展的多元開發模式，並分享其他縣市推動軌道建設結合都市發展的實務經驗。

交通部規畫基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，基隆境內有5站。圖／新北捷運局提供
交通部規畫基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，基隆境內有5站。圖／新北捷運局提供
基隆捷運優先推動先期工程首開工，30日SB19站基隆百福公園整治。記者游明煌／攝影
基隆捷運優先推動先期工程首開工，30日SB19站基隆百福公園整治。記者游明煌／攝影

基隆捷運 新北捷運

延伸閱讀

影／「提名童子瑋就是要贏」 徐國勇：林右昌時的進步謝國樑整個停滯

基隆市長人選…童子瑋稱全力以赴 藍：謝國樑成績有目共睹

選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：一直全力以赴

【即時短評】綠徵召議長童子瑋挑戰市長謝國樑 基隆府會「開戰」

相關新聞

演唱會爭議延燒 宜蘭市取消王ADEN跨年演出改由陳芳語開唱

歌手王ADEN因臭臉風波遭炎上，台北市、宜蘭市接連取消他的跨年演出。宜蘭市公所今天宣布，將由實力派女歌手陳芳語接手開唱，...

基隆八斗子遊艇港招商簽約 完善西部藍色公路拼圖

基隆市政府昨天簽約啟動八斗子遊艇港招商案，採ROT與BOT混合模式，初期投資逾20億元帶動遊艇產業發展，創造500個就業...

基隆捷運先期工程...侯友宜、謝國樑30日首開工 盼中央加速核定

基隆捷運經費還卡在交通部審議，「機電系統及軌道統包工程」雖已完成議價，但採「保留決標」，待中央核定工程經費後就能開工。基...

守護家園最堅強後盾 台東義消年終表揚感謝無名英雄

為感謝義勇消防人員一年來奔走第一線、守護家園的付出，台東縣義勇消防總隊昨晚舉辦「114年度年終義消人員表揚活動」，向長年...

衛福部基隆醫院取得ISO國際認證 轉型智慧醫療、智慧病房

衛生福利部基隆醫院今天在「溫室氣體盤查授證儀式暨永續報告書發表會」指出，面對醫療數位化的趨勢，基隆醫院啟動智慧醫療的全面...

雨天易滑釀摔車 花蓮大禹街明年漆高止滑塗料成海洋步道

花蓮市公正街、大禹街位處市區商圈，10多年前做百年老街工程時鋪上蛇紋石鋪面，不時發生雨天機車騎士摔車意外，其中公正街已漆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。