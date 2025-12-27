快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

聽新聞
0:00 / 0:00

演唱會爭議延燒 宜蘭市取消王ADEN跨年演出改由陳芳語開唱

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
有女學生日前在校園演唱會中，衝上台熱舞，但王ADEN「臭臉蹲地」挨轟，釀成風波。本報資料照片
有女學生日前在校園演唱會中，衝上台熱舞，但王ADEN「臭臉蹲地」挨轟，釀成風波。本報資料照片

歌手王ADEN因臭臉風波遭炎上，台北市、宜蘭市接連取消他的跨年演出。宜蘭市公所今天宣布，將由實力派女歌手陳芳語接手開唱，當晚卡司還包括徐懷鈺、彭佳慧、高爾宣、四分衛等，共13組歌手、樂團。

⭐2025總回顧

王ADEN日前在校園演唱會，因女學生突闖入舞台而臭臉，事後發影片解釋，但態度讓網友認為在霸凌公審女學生，引發風波，連丟跨年晚會及校園演唱會。他本人事後曾發出聲明，強調發影片的本意是檢討自己當下在台上的臨場反應，不是希望學生或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害學生。

宜蘭市公所繼台北市政府之後，24日宣布基於活動安全及演出秩序考量，也避免模糊跨年晚會主軸，決定取消王ADEN的跨年晚會演出。今天宣布，接手演出的是曾參與選秀節目的實力派歌手陳芳語。

市公所表示，陳芳語於澳洲墨爾本出生成長，代表作「愛你」在 YouTube 點閱率突破1.2億次，成為跨世代傳唱的經典作品，是兼具市場影響力與音樂實力的全方位歌手。

宜蘭市公所「璀璨蘭城、幸福宜市」跨年晚會，31日晚間7時在宜蘭運動公園登場，當天除了精彩表演，也有美食攤車市集，還有讓民眾打卡的大型裝置藝術「光舞之翼」。晚間6時起至隔天元旦凌晨1時，將有3輛接駁車，在宜蘭後火車站、宜蘭轉運站與宜蘭運動公園三站點環狀巡迴，約30分鐘一班，免費接駁。

宜蘭市公所今天宣布，由實力派歌手陳芳語接替王ADEN的跨年晚會演出。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所今天宣布，由實力派歌手陳芳語接替王ADEN的跨年晚會演出。圖／宜蘭市公所提供

跨年晚會 宜蘭 陳芳語

延伸閱讀

王ADEN炎上未停！連丟3工作又被爆有「大頭症」

歌手王ADEN演出機會再減1 宜蘭市跨年晚會表演將他剃除

北市跨年被除名後…王ADEN宜蘭跨年也遭網友留言抵制

王ADEN臭臉風波「台北跨年演出遭取消」！Lulu聞訊震驚發聲

相關新聞

演唱會爭議延燒 宜蘭市取消王ADEN跨年演出改由陳芳語開唱

歌手王ADEN因臭臉風波遭炎上，台北市、宜蘭市接連取消他的跨年演出。宜蘭市公所今天宣布，將由實力派女歌手陳芳語接手開唱，...

基隆八斗子遊艇港招商簽約 完善西部藍色公路拼圖

基隆市政府昨天簽約啟動八斗子遊艇港招商案，採ROT與BOT混合模式，初期投資逾20億元帶動遊艇產業發展，創造500個就業...

基隆捷運先期工程...侯友宜、謝國樑30日首開工 盼中央加速核定

基隆捷運經費還卡在交通部審議，「機電系統及軌道統包工程」雖已完成議價，但採「保留決標」，待中央核定工程經費後就能開工。基...

守護家園最堅強後盾 台東義消年終表揚感謝無名英雄

為感謝義勇消防人員一年來奔走第一線、守護家園的付出，台東縣義勇消防總隊昨晚舉辦「114年度年終義消人員表揚活動」，向長年...

衛福部基隆醫院取得ISO國際認證 轉型智慧醫療、智慧病房

衛生福利部基隆醫院今天在「溫室氣體盤查授證儀式暨永續報告書發表會」指出，面對醫療數位化的趨勢，基隆醫院啟動智慧醫療的全面...

雨天易滑釀摔車 花蓮大禹街明年漆高止滑塗料成海洋步道

花蓮市公正街、大禹街位處市區商圈，10多年前做百年老街工程時鋪上蛇紋石鋪面，不時發生雨天機車騎士摔車意外，其中公正街已漆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。