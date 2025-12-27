演唱會爭議延燒 宜蘭市取消王ADEN跨年演出改由陳芳語開唱

歌手王ADEN因臭臉風波遭炎上，台北市、宜蘭市接連取消他的跨年演出。宜蘭市公所今天宣布，將由實力派女歌手陳芳語接手開唱，當晚卡司還包括徐懷鈺、彭佳慧、高爾宣、四分衛等，共13組歌手、樂團。

王ADEN日前在校園演唱會，因女學生突闖入舞台而臭臉，事後發影片解釋，但態度讓網友認為在霸凌公審女學生，引發風波，連丟跨年晚會及校園演唱會。他本人事後曾發出聲明，強調發影片的本意是檢討自己當下在台上的臨場反應，不是希望學生或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害學生。

宜蘭市公所繼台北市政府之後，24日宣布基於活動安全及演出秩序考量，也避免模糊跨年晚會主軸，決定取消王ADEN的跨年晚會演出。今天宣布，接手演出的是曾參與選秀節目的實力派歌手陳芳語。

市公所表示，陳芳語於澳洲墨爾本出生成長，代表作「愛你」在 YouTube 點閱率突破1.2億次，成為跨世代傳唱的經典作品，是兼具市場影響力與音樂實力的全方位歌手。