演唱會爭議延燒 宜蘭市取消王ADEN跨年演出改由陳芳語開唱
歌手王ADEN因臭臉風波遭炎上，台北市、宜蘭市接連取消他的跨年演出。宜蘭市公所今天宣布，將由實力派女歌手陳芳語接手開唱，當晚卡司還包括徐懷鈺、彭佳慧、高爾宣、四分衛等，共13組歌手、樂團。
王ADEN日前在校園演唱會，因女學生突闖入舞台而臭臉，事後發影片解釋，但態度讓網友認為在霸凌公審女學生，引發風波，連丟跨年晚會及校園演唱會。他本人事後曾發出聲明，強調發影片的本意是檢討自己當下在台上的臨場反應，不是希望學生或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害學生。
宜蘭市公所繼台北市政府之後，24日宣布基於活動安全及演出秩序考量，也避免模糊跨年晚會主軸，決定取消王ADEN的跨年晚會演出。今天宣布，接手演出的是曾參與選秀節目的實力派歌手陳芳語。
市公所表示，陳芳語於澳洲墨爾本出生成長，代表作「愛你」在 YouTube 點閱率突破1.2億次，成為跨世代傳唱的經典作品，是兼具市場影響力與音樂實力的全方位歌手。
宜蘭市公所「璀璨蘭城、幸福宜市」跨年晚會，31日晚間7時在宜蘭運動公園登場，當天除了精彩表演，也有美食攤車市集，還有讓民眾打卡的大型裝置藝術「光舞之翼」。晚間6時起至隔天元旦凌晨1時，將有3輛接駁車，在宜蘭後火車站、宜蘭轉運站與宜蘭運動公園三站點環狀巡迴，約30分鐘一班，免費接駁。
